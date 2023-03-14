Cumhurbaşkanı adaylarına ilişkin ilke ve esaslar belirlendi

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, siyasi partilerce aday gösterilecek cumhurbaşkanı adaylarına ilişkin ilke ve esasların belirlendiğini açıkladı.

YSK Başkanı Ahmet Yener, 14 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 28’inci dönem milletvekili seçimlerine ilişkin YSK binasında açıklamada bulundu.

Yener, YSKnın toplantı gündemine ilişkin, “Kurulumuz bugünkü toplantısında, siyasi partilerce aday gösterilecek cumhurbaşkanı adaylarına ilişkin ilke ve esasları belirlemiştir. Ayrıca, seçmenlerce aday gösterilecek cumhurbaşkanı adaylarına ilişkin ilke ve esaslar belirlenmiştir. Seçimlere katılma yeterliliğine sahip olan siyasi partilerin ittifak yapmalarına ilişkin ilke ve esaslar belirlenmiş, ayrıca, cumhurbaşkanı adaylarının ve siyasi partilerin, propaganda usul ve esaslarına ilişkin çalışmalar tamamlanmıştır” dedi.

Yener, bu yapılan çalışmalar neticesinde bağımsız milletvekili olmak isteyenlerin yasanın ön gördüğü yatırması gereken miktarın 55 bin 598, seçmenler tarafından aday gösterilmek istenen cumhurbaşkanı adaylarının ise yatırması gereken miktarın 555 bin 980 lira olarak tespit edildiğini söyledi.

Yener, “Bu belirlemeler, Siyasi Partiler Kanununun, Milletvekili Seçimine Dair Kanununun ve Cumhurbaşkanlığı Seçimine İlişkin Kanunun belirlediği esaslar çerçevesinde yapılmıştır. Ayrıca kurulumuz bugün yapmış olduğu toplantıda, 2022 yılında getirilen yasal düzenleme; 298 Sayılı Kanunun 14/3 ve 93üncü maddede ön görülen görme engelli vatandaşlarımızın oy kullanmasını kolaylaştıran yasal düzenleme uyarınca, bu düzenlemenin nasıl yapılmasının gerektiğine ilişkin ilke ve esasların tespit çalışmalarına başlamış olup, bu çalışmalar da devam etmektedir” diye konuştu.

(DHA)