Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) Cumhurbaşkanı seçimi kesin aday listesinin Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından cumhurbaşkanı adayları için propaganda dönemi başladı.

YSK’nin, 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi’ne ilişkin cumhurbaşkanı kesin aday listesine yönelik kararı, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayınlandı. Kurul tarafından alınan karara göre, Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, Sinan Oğan cumhurbaşkanı adayları oldu.

Cumhurbaşkanı adaylarının birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için yarın YSK’de kura çekimi yapılacak.

Aday listesinin yayımlanmasının ardından, cumhurbaşkanı adayları için propaganda dönemi de başladı. Cumhurbaşkanı adayları, seçimlerin bir gün öncesi olan 13 Mayıs’a kadar propaganda yapabilecek, cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması halinde bu süre 15 Mayıs ile 27 Mayıs olarak uygulanacak.

Seçim döneminde genel yollar üzerinde, mabetlerde ve kamu binalarında propaganda yasak olacak.

Üniversite yerleşkelerinde, öğrenci yurtlarında seçim toplantısı, yurt dışı ve gümrük kapılarında da sözlü propaganda yapılamayacak.

Adaylar, bugünden itibaren seçim büroları kurabilecek, yurt dışında ise seçim bürosu kurulamayacak.

Adaylar, propaganda tarihleri arasında yazılı basında ilan ve reklam verebilecek, internet sitesi açabilecek, bu mecralarda yazılı, sözlü ve görüntülü propaganda yapabilecek. Yurt dışındaki yayım kuruluşlarında propaganda yapılması yasak olacak.

Seçim tarihinden 10 gün öncesi olan 4 Mayıs’tan 13 Mayıs saat 18.00’e kadar kamuoyu araştırmaları, anketler ve tahminler, bilgi ve iletişim telefonlarıyla mini referandumlar yapılamayacak. Kamuoyu araştırmaları ve anketlerin yayınlanmasında araştırmanın hangi kuruluş tarafından yapıldığının, denek sayısının, kim tarafından finanse edildiğinin açıklanması zorunlu olacak.

Adaylar, propaganda döneminde kendilerini tanıtır broşür, el ilanı, parti bayrağı, poster, afiş, ses ve görüntü içeren CD/DVD dağıtabilecek, hediye ya da eşantiyon dağıtamayacak. Propaganda için kullanılan materyallerde Türk bayrağı ve dini ibareler yer alamayacak. Propagandalarda Türkçenin yanı sıra farklı dil ve lehçeler de kullanılabilecek.

(AA)