Cumhur İttifakı sarayda buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı’nı oluşturan partilerin genel başkanlarını kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile Cumhur İttifakı’nı oluşturan partilerin genel başkanlarını Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. Kabulde ayrıca, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de yer aldı. (DHA)