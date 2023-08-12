Cumartesi Anneleri’ne yine polis müdahalesi: 31 gözaltı

Gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini sormak ve faillerin yargılanması talebiyle Galatasaray Meydanı’nda oturma eylemi yapan Cumartesi Anneleri, Anayasa Mahkemesi’nin hak ihlali kararına karşın 959’uncu haftada da polis tarafından engellendi. Eylemde 31 kişi gözaltına alındı.

Kayıp yakınlarının akıbetini sormak ve faillerin yargılanması talebiyle 1995 yılından bu yana İstanbul Taksim’deki Galatasaray Meydanı’nda oturma eylemi yapan Cumartesi Anneleri, 959’uncu haftada da polis engeliyle karşılaştı.

Anayasa Mahkemesi’nin verdiği hak ihlali kararının Beyoğlu Kaymakamlığı’na tebliğ edilmesine rağmen Cumartesi Anneleri’nin Galatasaray Meydanı’nda bugün yapmak istedikleri oturma eylemi de engellendi. Havadan ve karadan ablukaya alınan meydana girişleri engellenen Cumartesi Anneleri ve hak savunucularından en az 31’i gözaltına alındı.

“GALATASARAY BİZİMDİR”

Cumartesi Anneleri’nin Twitter hesabından polis müdahalesine ilişkin yapılan paylaşımda, “Tüm zulmünüze karşı bir kez daha söylüyoruz: 28 yıllık bir emekle her santimine hakikatin hafızasını nakşettiğimiz Galatasaray bizimdir” denildi.

SEZGİN TANRIKULU: YAPILAN GÖZALTI İŞLEMİ ANAYASA VE YASALARA AYKIRIDIR

Polisin müdahalesi ve gözaltların ardından CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrukulu, beraberindeki 5 milletvekiliyle birlikte açıklama yaptı. Tanrıkulu şunları söyledi:

“Cumartesi Anneleri 1995’ten bu yana burada kaybolan çocuklarını arıyorlar. Dünyanın en uzun süren sivil itaatsizlik eylemi. 2018 yılında yine bu meydanda Süleyman Soylu emriyle darp edildiler, gözaltına alındılar. O tarihten bu tarihe kadar da Cumartesi Anneleri maalesef Galatasaray Meydanı’nda toplanamadılar. Yapılan bu eyleme karşı Anayasa Mahkemesi’ne başvuru yaptılar. Anayasa Mahkemesi’nce geçtiğimiz nisan ayında iki ayrı başvuruyla ilgili olarak karar verildi ve hak ihlali tespiti yapıldı. Anayasa Mahkemesi kararı olmasına rağmen Cumartesi İnsanları tam 20 haftadır burada üst üste gözaltına alınıyor. Yapılan bu gözaltı işlemi, Anayasa ve yasalara aykırıdır. Maalesef biraz önce de yine gözaltına alındılar. Çağlayan Cumhuriyet Savcılığı da bu gözaltı işlemlerine ilişkin olarak da taksir kararı verdi. Ama buna rağmen hem Beyoğlu Kaymakamlığı hem İstanbul Emniyet Müdürlüğü suç işlemeye devam ediyor. Burada milletvekillerimizle birlikteyiz. CHP’den 6 milletvekili bugün burada Gökçe Gökçen Taylan Pala, Suat Özçağdaş, Türkan Elçin ve Ali Gökçek ile buradayız. Yine önceki dönem milletvekilimiz Musa Birol da burada. Biz dayanışma göstermeye devam edeceğiz.”

(ANKA)