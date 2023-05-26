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Cuma namazı sırasında cami minaresine yıldırım isabet etti

Sivas’ta cuma namazı sırasında yıldırım isabet eden cami minaresinin alemi koptu.

Çiçekli Mahallesi Battal Gazi Caddesi’ndeki Çiçekli Alaca Camisi’nin minaresine, saat 13.00 sıralarında cemaatin cuma namazı kıldığı sırada yıldırım isabet etti. Yıldırım etkisiyle minarenin alemi koptu, bazı taş ve demir parçaları da düştü. İhbarla sonrası itfaiye ekipleri, bölgeye gelip, güvenlik önlemi aldı.

Market işleten Sebahattin Aktaş, “Caminin içerisinde cuma namazı nedeniyle bulunuyorduk, aniden bir gürültü çıktı. Çok şiddetliydi. İçeride de elektrikler gitti. Bir anda dışarı çıkıp baktık ki; minare zarar görmüş. Şükür yaralanan olmadı” dedi. Murat Kelleci ise “Camiye doğru yaklaşıyorduk ve yoğun yağmur vardı. ‘Islanmamak için hızlı yürüyelim’ dedik. O sırada bomba atılır gibi büyük bir ses duyduk. Baktığımız zaman minareye yıldırım düştüğünü gördük” diye konuştu. (DHA)

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