Cuma namazı çıkışındaki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı
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Cuma namazı çıkışındaki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı

Samsun’un Çarşamba ilçesinde 2 aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

Melik Mahallesi’nde cuma namazı sonrasında arazi davası nedeniyle husumetli olan 2 aile arasında tartışma çıktı.

Olayın bir süre sonra silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 9 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi ve Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. (AA)

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