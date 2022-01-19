Cübbeli Ahmet Hoca, Ali Babacan’a ateş püskürdü
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Cübbeli Ahmet Hoca, Ali Babacan’a ateş püskürdü

Cübbeli Ahmet Hoca, Hz. Adem ve Hz. Havva’ya hareket içeren şarkı sözleriyle tepkileri üzerinde toplayan Sezen Aksu’ya destek veren Ali Babacan’a ateş püskürdü.

Cübbeli Ahmet Hoca, Ali Babacan’a yönelik paylaşımında, “Bugün rey için ana babasını satanlar yarın yönetime gelseler düşünün neleri satarlar” dedi.

Cübbeli Ahmet Hoca, “Şahane Bir Şey Yaşamak” adlı şarkının sözünde geçirdiği “Selam söyleyin o cahil Adem ile Havva’ya” sözleriyle tepkileri üzerine çeken Sezen Aksu’ya sahip çıkanlara tepki gösterdi. Ali Babacan’a da ateş püsküren Cübbeli Ahmet Hoca, sosyal medya hesabı Twetter’dan yaptığı paylaşımında, “Ali Babacan’ın, Sezen Aksu’nun Peygamber Atamıza ve Kıymetli Annemize yaptığı hakâreti fikir özgürlüğü çerçevesinde savunan tweeti çok manidardır. Buna ancak şu yorumu yapabiliyorum; Bugün rey için ana babasını satanlar yarın yönetime gelseler düşünün neleri satarlar?!” ifadelerini kullandı. Cübbeli Ali Babacan’ın bu paylaşımı sosyal medyada binlerce beğeni aldı. (İHA)

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Cübbeli Ahmet Hoca, Ali Babacan’a ateş püskürdü
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