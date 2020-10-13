Cristiano Ronaldo’nun Covid-19 testi pozitif çıktı
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Cristiano Ronaldo’nun Covid-19 testi pozitif çıktı

Portekiz Futbol Federasyonu (FPF), Cristiano Ronaldo’nun yeni tip koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Portekiz Milli Takımı, UEFA Uluslar Ligi’nde yarın İsveç ile oynayacağı müsabaka öncesinde büyük bir şok yaşadı. İsveç maçı öncesinde tüm takıma yapılan Covid-19 PCR testi sonucunda Juventus forması giyen yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo’da pozitif bulgulara rastlandığı kaydedildi. Portekiz Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, oyuncunun Covid-19 testinin pozitif çıkmasından dolayı kamptan ayrıldığı ve izolasyona alındığı belirtildi. Ronaldo’da herhangi bir semptomun görülmediği de açıklamada yer aldı.

Öte yandan Portekiz Milli Takımı’na uygulanan Covid-19 PCR testinde Ronaldo haricinde pozitif bir vakaya rastlanmadı.

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Cristiano Ronaldo’nun Covid-19 testi pozitif çıktı
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