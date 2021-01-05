Covid hastaları en fazla ‘ölecek miyim’ kaygısı yaşıyor

Ankara Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, Türkiye’de ilk koronavirüs vakasının görülmesinin ardından oluşturulan, Covid 19 Psikososyal Destek Hizmet Biriminde, koronavirüs hastaları, yakınları ve sağlık çalışanlarına psikososyal destek veriliyor. Birimde görev yapan psikolog Duygu Ekinci Çallı, “Covid olan hastalar en çok ‘ölecek miyim’ diye kaygılanıyor. Onlara iyileşenleri örnek gösteriyoruz, kaygılarını azaltmaya çalışıyoruz” dedi.

Ankara Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, Türkiye’de ilk koronavirüs vakasının görülmesinin ardından 27 Mart 2020’de, Covid 19 Psikososyal Destek Hizmet Birimi oluşturuldu. Birimde koronavirüs hastaları, yakınları ve sağlık çalışanlarına psikososyal destek veriliyor. Sosyal hizmet uzmanları ile psikologlar, günde ortalama 100 kişiye yüz yüze veya telefonla destek sağlıyor.

‘EN ÇOK ÖLÜM KAYGISI VAR’

Birimde görev yapan psikolog Duygu Ekinci Çallı, 9 aydır kesintisiz olarak faaliyetlerini yürüttüklerini, koronavirüs tedavisi gören tüm hastaları arayarak destek vermeye çalıştıklarını belirtti. Psikolog Çallı, koronavirüs hastalarının mart ayında yaşayama başladığı kaygıların, ziyaret yasakları, dışarı çıkamama olduğunu anımsatarak, “Covid olan hastalar en çok ‘ölecek miyim’ diye kaygılanıyor.

Onlara iyileşenleri örnek gösteriyoruz, kaygılarını azaltmaya çalışıyoruz. İyileştikten sonra işe geri dönme kaygıları oluyor. Onlara karantina sürecinin önemini anlatıyoruz. Görüşmelerimiz 30 ila 45 dakika arasında değişiyor. Yakınını koronavirüs nedeniyle kaybedenler bizleri arıyor ve dakikalarca ağlıyorlar. Onları konuşarak rahatlatıyoruz. Sağlık çalışanlarındaki en büyük kaygı ise ailesine, yakınlarına hastalığı bulaştırmak oluyor” dedi.

‘HASTA SAYIMIZ AZALDI ARTIK’

Sosyal hizmet uzmanı Demet Kulkul ise, vatandaşların hastaları hakkında bilgi almak için kendilerine başvurduğunu belirterek, “Biz hasta ve hasta yakınları arasında bir arabuluculuk yapıyoruz. Vatandaşlar yatan hastaları hakkında bilgi almak için sürekli bizimle iletişim halinde. Sürecin başında taleplere yetişemiyorduk. Günlük başvuru sayısı 150’yi aşıyordu. Doğrudan hasta sayımız azaldı artık. Yatan hasta yakınları doğrudan gelmeye başladı. Süreç başından beri bize geri dönüşümler hep olumlu yönde oldu” ifadesini kullandı. (DHA)