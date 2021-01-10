Covid-19’un yeni mutasyonu o ülkeye de sıçradı

Brezilya’dan Japonya’ya dönen 4 kişide Covid-19’un mutasyona uğramış yeni tipinin doğrulandığı bildirildi.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle 4 eyaletinde olağanüstü hal (OHAL) ilan edilen Japonya’da salgına dair endişe verici bir gelişme yaşandı. Brezilya’dan Tokyo’daki Haneda Havaalanı’na gelen 4 kişinin korona virüsün yeni mutasyonunu taşıdığı tespit edildi.

İngiltere ve Güney Afrika’da doğrulanan mutasyonla kısmen aynı özelliklere sahip olan yeni versiyonun 2 Ocak’ta ülkeye gelen yolcularda tespit edildiği açıklanırken, Brezilya’nın Amazonas eyaletinden geldiği tespit edilen yolcuların havaalanı karantina istasyonunda yapılan testte pozitif sonuç verdiği öğrenildi.

Yapılan ayrıntılı incelemelerde şahısların virüsün yeni tipini taşıdıkları belirlendi. Vakalardan 40’lı yaşlarındaki bir erkeğin ülkeye geldiğinde hiçbir belirti göstermediği, ancak daha sonra solunum güçlüğü nedeniyle hastaneye kaldırıldığı öğrenilirken, 30’lu yaşlardaki bir kadının baş ağrısı gibi hafif semptomlar gösterdiği kaydedildi.

10-19 yaş grubundaki bir erkek yüksek ateş belirtisi gösterirken, aynı yaş grubundaki diğer hastada ise semptom bulunmadığı bildirildi.

Ölü sayısı 4 bini aştı

Öte yandan, Japonya’da bugün 6 bin 76 yeni enfeksiyonun doğrulanmasıyla ülkedeki toplam vaka sayısı 289 bin 458’e yükseldi. Son 24 saatte 39 kişinin yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı da 4 bin 74’e ulaştı.

OHAL ilan edilmişti

Japonya’da hükümet korona virüs pandemisi konusunda kendilerine danışmanlık yapan uzman kurulunun görüşleri doğrultusunda 4 eyalette OHAL kararı almış, Başbakan Yoshihide Suga kararın geçtiğimiz Cuma itibariyle Tokyo, Saitama, Chiba ve Kanagawa’da geçerli olacağını açıklamıştı.

Suga bugün yaptığı açıklamada OHAL’in kapsamının genişletilip genişletilmeyeceğine karar vermek için birkaç güne ihtiyaç olduğunu söylemişti. (İHA)