Covid-19 aşıları hastanelere dağıtılmaya başlandı

Sağlık Bakanlığı tarafından Çin’den getirilen Sinocav firmasına ait Coronavac isimli inaktif Covid-19 aşıların dağıtımına Samsun’da başlandı. İl Sağlık Müdürü Oruç, ilk etapta 26 bin doz aşının geldiğini, aşıların devlet, özel hastanelerde ve aile sağlığı merkezlerinde yapılacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aşı kampanyasının perşembe veya cuma günü başlayacağını duyurmuştu. Geçtiğimiz günlerde Samsun’a gelen Coronavac isimli inaktif Covid-19 aşıları ise bir süre Samsun İl Sağlık Müdürlüğü’nün depolarında bekletilmesinin ardından müdürlük binası önünde araçlara yüklenerek yola çıktı. Aşılar için hastanelerde özel aşı odaları kuruldu. İlk aşamada sağlık çalışanları ve huzurevleri sakinleri aşılanacak.

Aşıların süreci ile ilgili bilgi veren İl Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç, “Sağlık Bakanlığımızdan gelen aşıların hastanelerimize ve aile sağlığı merkezlerimize dağıtımına başladık. İlk etapta 26 bin doz aşımız geldi. Bu gelen aşılarımız ilk etapta sağlık çalışanlarımıza yapılacak. Daha sonrasında huzurevi sakinlerimize yapılacak.

Bakanlığımızın belirlediği risk gruplarına göre 65 yaş üstü olanlar ve diğer risk gruplarına göre günlük güncelleme yapılarak aşılarımız yapılmış olacak. Bizler Samsun’da aşılarımızı devlet hastanelerimiz, özel hastanelerimiz, üniversite hastanemiz, aile sağlığı merkezlerinde oluşturduğumuz aşı odalarında yapacağız.

Hastanelerimiz bünyesinde 265 oda hazırlamış olduk. 141 aile sağlığı merkezimizde de aşılarımız yapılacak. En kısa zamanda sağlıkçılarımız aşılarını tamamlayarak daha sonrasında vatandaşlarımızın aşılarını tamamlayacağız. Aşının yapılmış olması bizi rehavete sürüklememesi lazım. Aşı yapıldıktan sonra tedbirimizi alacağız.

Toplumsal olarak bağışıklığımız belli bir seviyeye geldikten sonra inşallah bu illetten kurtulmuş olacağız. Randevu üzerinde MHRS üzerinde n randevu alarak çalışanlarımız kendi çalıştığı hastanelerden aşıları olacaklardır. Burada hastane çalışmayan eczacılarımız var. Onlar da en yakın hastaneden ya da aile sağlığı merkezinden randevu alacaklar ve aşılarını yapacağız. Saat 16.00’dan sonrada aşıları yapacağız. Risk gruplarına göre aşılama tarihleri belli olacak” dedi. (İHA)