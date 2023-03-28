Çorum’da fırtına trafik lambası devirdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarısının ardından Çorum’da fırtına etkili olmaya başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarının ardından Çorum’da fırtına etkili olmaya başladı. Yağmurla birlikte esen şiddetli rüzgâr nedeniyle şehir içerisinde yayalar zorunlu olmadıkça dışarı çıkmazken, Oto Galericileri Kavşağında bulunan trafik ışıkları da rüzgarın şiddeti ile yerinden sökülerek yıkıldı.

Trafik levhalarının yanı sıra etkili olan rüzgarın Osmancık yolu üzerinde bulunan bazı ağaçları da devirdiği öğrenildi. Çatılardan rüzgarın da etkisi ile düşen kiremit parçaları yola düşerken, itfaiye çatısından kiremitler düşen binalara müdahale etti. Vatandaşlar tarafından çağırılan itfaiye ekipleri kiremitlerin üzerine ağırlık olarak taşlar koyarak kiremitlerin yola uçmasını önledi. (ANKA)