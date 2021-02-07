Çoruh Üniversitesi’ne ait 38.599 metrekare tarla ihaleyle kiraya verilecek

Artvin Çoruh Üniversitesi tarla kiralama ihalesi hakkında duyuru yayınladı. Açıklamaya göre Artvin Çoruh Üniversitesi’ne ait 38.599 m² tarla ihaleyle kiraya verilecek.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; 18 Şubat 2021’de Çoruh Üniversitesi Rektörlüğünce Seyitler Yerleşkesi Rektörlük Binası’nda gerçekleştirilecek tarla kiralama ihalesine katılacak olan isteklilerin belirtilen belgelerle birlikte tekliflerini ihale tarih ve saatine kadar ihale komisyon başkanlığına teslim etmeleri veya iadeli taahhütlü posta yoluyla ulaştırmaları gerekmektedir.

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