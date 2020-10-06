Coronayı fırsata çevirdi! Şimdi talebe yetişemiyor

Bingöl’de TIR şoförlüğü yapan Sinan Güven, koronavirüs sebebiyle kentte kağıt bardak kullanımın arttığını fark etti. Kağıt bardak fabrikası kurmak için KOSGEB’den 150 bin TL destek alan Güven, şoförlüğü bırakıp üretime başladı.

TIR ŞOFÖRÜYDÜ, FABRİKA KURDU

Genç ilçesinde oturan ve 6 yıl boyunca şehirlerarası TIR şoförlüğü yapan Sinan Güven, mola verdiği benzin istasyonları ve kahvehane gibi yerlerde koronavirüs nedeniyle cam bardak kullanımının azaldığını ve kağıt bardağa olan talebin arttığını fark etti. Bingöl’de de kağıt bardak üreten bir tesisin olmadığını öğrenen Güven, daha önceden aldığı girişimcilik sertifikasıyla KOSGEB’e başvurdu. Başvurusu onaylanan Güven, 150 bin TL hibe desteği alarak, ilçedeki sanayi sitesinde küçük bir kağıt bardak üretim tesisi kurdu. 3 işçi de çalıştırmaya başlayan Güven, günde yaklaşık 150 bin kağıt bardak üretiyor. Ürettikleri bardakları ilçe merkezi ve Bingöl’e satan Güven’in hedefi daha büyük makinalar alarak hem istihdamı artırmak hem de kağıt bardak konusunda Bingöl’ü dışa bağımlılığından kurtarmak.

“150 BİN KAĞIT BARDAK ÜRETİYOR”

Şoförlük yaptığı zamanlar gittiği benzin istasyonları ve kahvehanelerde koronavirüs nedeniyle cam bardak kullanımının azaldığını fark ettiğini anlatan Sinan Güven, şunları kaydetti:

“Bingöl’de böyle bir işin olmadığını kağıt bardağın diğer illerden aldığını gördüm. Neden olmasın? diyerek KOSGEB’den aldığımız destek ile bu işe girdik. Şu anda tek makine ile başladık. İnşallah ilerleyen zamanlarda daha büyük bir makine alarak çalışan eleman sayımızı artırarak daha iyi bir istihdam sağlayacağız. İlimizi ve ilçelerimizi dış bağımlılıktan kurtaracağız. Şu an burada 3 kişi çalıştırıyoruz. İlerleyen zamanlarda makinalarımızı büyüttükçe eleman sayımız artacaktır. Makinalarımız dakikada 50, saatte ise 3 bin kağıt bardak basıyor. Günlük ortalama 150 bin kağıt bardak üretimi yapılıyor.”