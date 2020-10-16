Corona virüsü testi kaç günde belli olur?

Belirtiler gösterdiği için corona virüs testi yaptıran vatandaşlar, test sonuçlarının ne zaman belli olacağını merak ediyor.

CORONA VİRÜSÜ TESTİ KAÇ GÜNDE BELLİ OLUR?

Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasına göre corona virüsü test sonuçları en geç üç gün içerisinde sisteme yükleniyor. Ancak test sonuçları yoğunluğa göre daha önce de açıklanabiliyor.

CORONA VİRÜSÜ TEST SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Corona virüsü test sonuçları Sağlık Bakanlığı’nın e-Nabız uygulaması üzerinden öğrenilebiliyor. Uygulama üzerinden veya e devlet üzerinden giriş yaptıktan sonra e-Nabız sisteminde sonuçları öğrenebilirsiniz.

Test alınma sırasında size verilecek olan barkod numaranızla ve pasaport numaranızla birlikte, TC Kimlik Numaranızla Sağlık Bakanlığı’nın e nabız uygulaması ile sonuçlar görüntüleniyor.

CORONA VİRÜSÜ TEST SONUCU SORGULAMA