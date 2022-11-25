Çorlu’daki tren kazası davasında tahliye

Tekirdağ’daki tren kazası davasında tutuklanan TCDD 1. Bölge Müdürlüğünde görevli Bakım Servis Müdürü Mümin Karasu tahliye edildi.

Mümin Karasu’nun avukatı, müvekkilinin tutukluluğuna itiraz ederek tahliyesini talep etti. Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı ise Karasu’nun tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

Çorlu 2. Ağır Ceza Mahkemesi, Karasu’nun yurt dışına çıkış yasağı konularak tahliyesine karar verdi.

Tahliye gerekçesinde şu ifadelere yer verildi:

“Sanığın 10 Ekim 2022 tarihinde bizzat adliyeye gelerek teslim olduğu ve tutuklandığı, bu haliyle kendisinin bizzat teslim olması karşısında kaçak durumda bulunmadığı, yine dosyaya tensip incelemesinden sonra ve duruşmada yeni delilin dahil olmadığı, dosyanın suç tarihinin 2018 olduğu, aynı suç isnatları ile birden fazla sanığın tutuksuz olarak yargılandığı, dosyanın bulunduğu aşama ve suç tarihi itibarıyla müdahale edilebilecek delil de bulunmadığı ve tutuklamanın bir tedbir olduğu hususları göz önüne alınarak, sanık müdafisinin itirazının kabulüne ve sanık Mümin Karasu’nun tahliyesine karar verilmiştir.”

Tren kazası

Uzunköprü-İstanbul seferini yapan yolcu treninin 8 Temmuz 2018’de Çorlu yakınlarında vagonlarından bazılarının devrilmesi sonucu 25 kişi yaşamını yitirmiş, 340 kişi yaralanmıştı.

Kazaya ilişkin iddianamede “kazanın meydana gelmesinde asli kusurlu” bulundukları gerekçesiyle sanıklar Turgut Kurt, Özkan Polat, Çetin Yıldırım ve Celaleddin Çabuk’un “taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak” suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.