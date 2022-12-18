Çöp konteynerindeki valizden 30 milyon liralık uyuşturucu çıktı
Kapıkule Sınır Kapısında çöpe atılan 96 kilo 410 gram sentetik uyuşturucu polisin dikkatiyle bulundu.
Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bulgaristan’dan Türkiye’ye giriş yaptıktan sonra risk analizleri çerçevesinde X-ray taramasına sevk edilen tır sürücüsünün taramaya girmeden içerisinde uyuşturucu olan valizleri çöp konteynerine attığını tespit etti.
Ekiplerce valizlerde yapılan aramada, 135 paket halinde 96 kilo 410 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Bosna Hersek uyruklu A.C. (39) ve Sırbistan uyruklu D.S. (29) gözaltına alındı. (AA)
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