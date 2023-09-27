Çökertilen dolandırıcılık şebekesinden ele geçirilen deliller sergilendi

Ankara merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda çökertilen ‘Ay Yıldız Teşkilatı’ isimli dolandırıcılık şebekesinin kullandığı sahte kimlik, polis telsizi ve evrak sergilendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından, dün Ankara merkezli 4 ilde gerçekleştirilen dolandırıcılık operasyonunda, 7 şüpheli gözaltına alındı. Kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp, devlet büyüklerinin isimlerini kullanarak, vatandaşları işe yerleştirme vaadiyle dolandıran şüphelilerin, 27 ilde çok sayıda kişiyi mağdur ettiği belirlendi. Şüphelilerin, çift başlı kartal figürü ve 16 Türk devletini temsil eden 16 yıldız figüründen logosu bulunan ‘Ay Yıldız Teşkilatı’ adı altında faaliyet yürüttüğü saptandı.

Şüphelilerin İl Emniyet Müdürlüğü’nde sorguları devam ederken; operasyonda ele geçirilen deliller sergilendi. Silah, polis telsizi, sahte basın ve polis kartları ile çok sayıda öz geçmiş, Mali Suçlarla Mücadele Şubesi’nde görüntülendi.

(DHA)