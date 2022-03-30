Çok sert sözler: ‘Asıl siz nasıl yüz yüze bakabiliyorsunuz?’

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Ankara’da partisinin il başkanları toplantısında konuştu. Babacan, kürsüde Erdoğan ile Bahçeli’nin uzun yıllar boyunca birbirlerine söylediği ağır ifadelerin videosunu izleterek, “Sayın Bahçeli, Sayın Erdoğan, asıl siz nasıl yüz yüze bakabiliyorsunuz? Siz nasıl el ele tutuşuyorsunuz” diye sordu

Babacan, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’e geçişte uzlaşan altı siyasi partinin ortak çalışmalarına değindi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin partisinin dünkü grup toplantısındaki sözlerini yanıtlayan Babacan şu ifadeleri kullandı:

*Bahçeli merak ede ede, altı partinin aynı masada birbirimizle nasıl yüz yüze bakabildiğimizi merak etmiş. Hiç şaşırmadım. Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’le hak ve özgürlükleri nasıl tanıyacağımızı merak etseydi şaşardım.

*48 sayfalık Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem metnimizi eline alıp ‘Ne yazıyor burada’ diye okusaydı şaşardım.

*Kendisi umarım siyasi paparazzilikten fırsat bulur da Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’in içeriğini okur da konuşur.

ERDOĞAN VE BAHÇELİ’NİN BİRBİRLERİNE SÖYLEDİĞİ AĞIR İFADELERİN VİDEOSUNU İZLETTİ

Babacan, kürsüde Erdoğan ile Bahçeli’nin uzun yıllar boyunca birbirlerine söylediği ağır ifadelerin videosunu izletti.

Erdoğan ile Bahçeli’nin birbirlerine karşı kullandığı “Şeytani anlayışa hizmet ettiniz”, “Akli melekeleri işlemez”, “Ağzından salyalar akıyor”, “Güvenilmez bir siyaset cambazı”, “Kandil’in milliyetçisi” gibi sözleri izleten Babacan, “Sayın Bahçeli, Sayın Erdoğan, asıl siz nasıl yüz yüze bakabiliyorsunuz? Siz nasıl el ele tutuşuyorsunuz” diye sordu.

Babacan, şöyle devam etti:

*Sayın Bahçeli, ‘Bunlar farklı düşünüyor, nasıl yüz yüze bakabiliyorlar’ diyor. Sanıyor ki farklı fikirleri olan insanlar yan yana gelip sorun çözemez.

*Genel başkanlar olarak herhangi bir çatışma alanı içinde değiliz. Tabii ki farklı fikirlerimiz olabilir. Ayrı insanlarız, ayrı siyasi partilerin mensubuyuz. Ancak hep birlikte ‘demokrasi’, ‘hukukun üstünlüğü’, ‘adalet’ diyoruz. Hep birlikte ‘insan hakları’, ‘özgürlük’ diyoruz.

*Sayın Bahçeli, biraz demokrasi bilincine sahip olsa, insanlık için küçük, kendisi için büyük bir adım atacak.

*Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’e geçiş sürecinin yol haritasını belirlemek üzere komisyon oluşturduk.

*Mevcut sistemde seçimi kazanıp, seçimi kazanan hükûmetin ve Meclis’in ülkeyi parlamenter sisteme götürmesi gerekiyor. Nakış işler gibi işlenmesi gereken, ince işçilik gerektiren bir süreçten bahsediyoruz.

*Aksi halde iyi niyetle başlayan çalışmalar ihtilafla sonuçlanabilir. Çalışmaktan, ince planlama yapmaktan korkmayacağız.

*Her şeyi masaya yatıracağız, yüzleşeceğiz ve bu ülkenin yarınlarını hep beraber kurtarırız diye çalışacağız.

MİLLET SANDIK GÜNÜNÜ İPLE ÇEKİYOR

*Milletin iradesinin, seçim sonuçlarına olduğu gibi yansıması çok temel bir konu. Tarih boyunca sandık bilinci hep en üst seviyelerde seyretmiş milletimizin demokratik iradesine leke sürülmesine izin veremeyiz.

*Hem seçimi açık farkla kazanmak hem de sandıklara sahip çıkmak zorundayız. Bu otoriter ittifaktan kurtulmak için sandık gününü iple çeken milletimizin umudunu boşa çıkaramayız. Bu nedenle altı siyasi parti seçim güvenliğini sağlamak üzere komisyon oluşturdu.

*Önce seçim güvenliğini sağlayacağız. İktidar ortakları ağır bir seçim yenilgisi alacaklar ve onları yolcu edeceğiz. Müsait bir yerde inecekler. Ardından Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’e geçeceğiz.

*Geçiş sürecini tereyağından kıl çeker gibi tamamlayacağız. Bu geçişin ardından rövanşizm, devri sabık, şuymuş buymuş hiçbiri olmayacak. Ne olursa olsun, bu ülkeyi üste çıkanın alttakini ezdiği nöbetleşe zorbalık günlerine döndürmeyeceğiz.

ORASI BİR TÜRKİYE MASASI

*Orası bir Türkiye masası. İktidar tarafının zihinleri sürekli kutuplaşma koduyla işlediği için o masayı anlamıyorlar.

*Birbirinden çok farklı görüşlerin birarada oturup ‘Bu memleket hepimizin, hep beraber çalışmak zorundayız’ diyebileceğini hayal bile edemiyorlardı. Sürekli gerginlik üstüne siyaset inşa etmeye çalışmışlar.

*Onun için anlamıyorlar. Anlayamayacakları için de engel olamayacaklar. Biz yepyeni bir başlangıç yapıyoruz. Yeni dönemde Türkiye tam demokrasiyle taçlanacak, DEVA Partisi değişimin asli unsuru olacak.

Çanakkale Köprüsü büyük bir proje, gurur duyarız. Türkiye daha iyisine layıktır ama bu millet geçen araç başına 95 lira, her bir araç için 295 lira Hazine garantisi ödemek zorunda değil. Kusura bakmayın. Bu rakamlar niye bu kadar yüksek?

*Çünkü projeleri doğru düzgün ihale yapmadan, acil iş kapsamına alıp, sadece davet usulüyle veriyorlar.

*Kaç tane firmadan duydum. ‘İhale şartnamesine ulaşamıyoruz. Biz de belki girip fiyat kıracağız, daha uyguna yapacağız. Bizi yaklaştırmıyorlar’ diyorlar. Onun için pahalıya mâl oluyor.

*Sayın Erdoğan tek yetkili olduğu dönemi anlatırken, ‘Açlığa razı olun, yoksa özgürlüğünüz elden giderdi’ gibi manasız denklemlerle insanların karşısına çıkıyor. Çarpıtmaya bakın.

*Ülkede açlık varsa, yoksulluk varsa, hayat pahalılığı varsa, işsizlik varsa bunun altında bizzat Sayın Erdoğan’ın imzası var. Beştepe yapımı, yerli ve milli bir kriz yaşıyoruz. Türkiye ekonomisini hedef alan kendisi.