ACAİP YAZILAR

Çok kurcalarsanız birileri de çıkar bu listeyi hazırlayıverir

Şarkıcı Gülşen’in apar topar evinden alınıp mahkemeye çıkarılması ve jet hızıyla tutuklanması içinde AKP’lilerin de olduğu geniş bir kitleyi çok rahatsız etti.

Ortalıkta savcıların hemen harekete geçmesini gerektirecek onlarca belgeli ispatlı iddia olmasına hiç aldırmayıp bir şarkıcıyı hapse göndermenin şehvetiyle yapılan yayınlar aklı başında herkesin vicdanını sızlattı.

İlk anda “Densiz bir söz, gereksiz bir laf” algısı bende bile oluşturmuştu Gülşen’in imam hatipliler konusunda söyledikleri.

Ama biraz inceleyince ve o gece neler olduğunu öğrenince ortada ne bir hakaret ne bir aşağılama olmadığı anlaşıldı.

Adeta tersine bir 28 Şubat kurgulamaya kalkanlar fena oldular.

En hızlı AKP yandaşları bile “Hukuk böyle işletilmemeli, yargı bir baskı ve intikam aracı olarak kullanılmamalı” dediler.

Tabii “sapık” kelimesi geçince ve dinci çevreler konuyu fazla kurcalayınca kimi araştırmacılar da çıktılar ve bu çevrelerin son zamanlarda bulaştığı hepsi yargıya havale edilmiş bir sürü olayı sıralayıverdi.

Bir konuda “Herkes suçlanıyor” algısı yaratılmaya çalışıldığında hep gördüğüm bir İngiliz filmi aklıma gelir.

Müslümanlar terörist midir?

Filmin ana teması buydu.

Londra metrosunu kana bulayan bir terör olayının soruşturulması Müslüman bir polis müdürüne verilmişti.

Teröristin “İslamcı biri” olduğu üzerinde duruluyordu.

Müslüman müdürün birlikte çalıştığı diğer müdür bu olasılık üzerinde daha ciddi duruyordu ve araştırmaların ülkedeki İslam cemaati üzerinde yoğunlaştırılmasını istiyordu.

Müslüman müdür filmin bir sahnesinde yardımcısına “Siz bütün Müslümanları terörist sanıyorsunuz” diye çıkıştı.

Diğer müdürün cevabı hiç unutulmayacak cinstendi;

“Hayır, elbette bütün Müslümanlar terörist değildir. Böyle bir şeyi söylemek için deli olmak yazım. Ama siz de biliyorsunuz ki son zamanlardaki bütün teröristler Müslüman.”

Elbette imam hatipler, Kuran Kursları, kimi tarikatlar, cemaatler sapık-tacizci-tecavüzcü üretmiyor.

Ancak son yıllarda özellikle küçük çocuklara yönelik cinsel taciz ve tecavüz olayları hep buralardan çıkıyor.

Yani aynı filmde söylendiği gibi; “Elbette imam hatipler, kuran kursları, dinci dernekler, cemaatler, tarikatlardan çıkanlar tecavüzcü değil, ama son zamanlarda yakalanan bütün tecavüzcüler buralardan çıktı.”

Öğretmen Şenol Şenol medyadaki haberleri tarayarak son zamanlarda ortaya çıkarılan ve hepsi yargıda görülen küçüklere taciz tecavüz olaylarını toplayıp bir listesini hazırlamış.

İbretlik bir liste bu ne yazık ki.

BUNU YAZMAK GEREK

İşte son zamanlarda yaşanan taciz tecavüz olaylarının listesi

Afyonkarahisar… Köy imamı… Arabasına aldığı kıza tecavüz… Tecavüzde kanama durmayınca kızı diş hastanesi yanına bırakıp köye döndüğünü, cemaate namaz kıldırdığını sorguda anlattı.

Adana… Gönüllü cami imamı… Camiyi temizleyen 8, 10 ve 12 yaşındaki kızları taciz… Tutuklandı.

Afyonkarahisar… Cami imamı… 7 ve 9 yaşındaki Kuran kursu öğrencilerini taciz.

Afyonkarahisar… İmam… Bir kıza tecavüz.

Akçaabat İmam Hatip öğretmeni… Kız öğrenciye defalarca tecavüz… “Muta nikahı yapayım” dedi. Sonra yurtdışına kaçtı.

Ankara… Din dersi öğretmeni… Üç kız öğrenciye taciz.

Ankara… İmam Hatip öğretmeni… Kız öğrenciye taciz.

Ankara… Kuran kursu çalışanı… 7 yaşındaki kızı sandalyeye bağlayarak taciz.

Antalya… Hurmalı Erkek Yurdu Kuran Kursu… İlk günden arkadaşlarınca cinsel taciz.

Artvin Yusufeli… Merkez Talebe Yurdu Kuran Kursu… Erkek öğrenciye tecavüz.

Artvin… İmam Hatip öğretmeni… Erkek çocuklara taciz.

Bartın… Köy imamı… Kuran kursunda çocuklara taciz.

Bartın… Kuran kursu imamı… Üç erkek çocuğa taciz.

Bitlis… İmam Hatip öğretmeni… Öğrenciye taciz… Suçüstü yakalandı.

Bursa… Fahri imam… Zorla grup seks..

Bursa… U.D adlı şeyh… Cennet vaadiyle çiftlerle, erkek ve kadınla ilişki.

Ceyhan… İmam, Hacı, 4 kızı var, din dersi öğretmeni… “Sınıfta bırakırım” tehdidi ile 12 yaşındaki kıza tecavüz… Devriye gezen polislerce suçüstü.

Çorum… Din dersi öğretmeni, Ensar Vakfı Çorum Şube Başkanı, evli, iki çocuk babası, 52 yaşında… 16 yaşındaki kızı tecavüzle hamile bırakmak… Başka bir kıza taciz.

Çorum… İmam Hatip Mezunları ve Mensupları Derneği Başkanı, imam… 2 kıza tecavüz.

Diyarbakır… İmam… Kuran kursunun 2 kız öğrencisine taciz.

Düzce… İmam… Kız çocuğa taciz.

Eğridir… İmam Hatip öğretmeni… Öğrenciye tecavüz ve kameraya çekmek… Eşi tecavüzü ortaya çıkarınca, öldürülme korkusundan 1 yaşındaki çocuğu ile birlikte yurt dışına, ailesine sığındı.

İstanbul Küçüksu… Kuran kursu hocası… 4 yaşındaki öğrenciye tecavüz.

İzmir… İmam… Kuran kursunun 3 küçük kız öğrencisine taciz.

Kahramanmaraş… Süleymancı Hamidiye Yurdu… 10 yaşındaki 4 erkek çocuğa tecavüz.

Karaman… Ensar Vakfı yurdu. 45 erkek çocuğa tecavüz.

Kayseri… Nakşibendi Yahyalı Safa Vakfı’nın Merve Koleji öğretmeni… Kız öğrenciye taciz.

Kocaeli… Ölü yıkama görevlisi… Erkek çocuğa tecavüz.

Konya-Ereğli… İmam Hatip müdürü… Kız öğrenciyle ilişki.

Konya… İhsan Dede İmam Hatip… Sekiz kız öğrenciye taciz.

Kütahya… Cami Kuran kursu… 9 yaşındaki kıza taciz.

Manisa… İmam… İmam Hatip’in dört erkek öğrencisi ile ilişki… Başka öğrencileri taciz.

Ordu… Din dersi öğretmeni… 4 kıza taciz…

Sinop… İslamcı Gençlik İlim ve Hikmet Derneği Başkanı… Kuran kursunda 4 erkek çocuğa tecavüz.

Şırnak… İmam… Kuran kursu kız öğrencilerini taciz…

Tekirdağ… İmam Hatip ortaokulu… 8 kız öğrenciye taciz…

Trabzon… İmam Hatip öğretmeni… Kız öğrenciye tecavüz…

Uşak… İmam Hatip öğretmeni… 15 öğrenciyi elle ve SMS ile taciz…

Van… İmam Hatip öğretmeni… 4 erkek çocuğa taciz…

Yıldızeli… İmam… Kuran kursunda kız öğrenciye taciz.

Zonguldak… İmam… Kuran kursu öğrencisi kızı, “muska yapmakla tehdit ederek taciz”.

DİKKATİMİ ÇEKEN ŞEYLER

Kıskanmayın o kadar

Sarayın ve çevresinin işi, gücü, derdi 6’lı masa.

Her gün 6’lı masaya farklı bir hakaretle saydırıyorlar.

6’lı masadaki liderlerin ne hainliği kaldı ne şerefsizliği ne FETÖ’cülüğü ne teröristliği.

Neyse onlar hiç aldırmadan emin adımlarla seçim gününe doğru yol alıyorlar.

26 Ağustos’ta iktidar koalisyonu Ahlat’ta bir araya geldi. AKP, MHP ve BBP genel başkanları bir masa etrafında toplandı.

Masaya AKP’nin üç önde geleni de oturunca ortaya “sarayın 6’lı masası” çıktı.

Aslında en küçük ortak Perinçek de olmalıydı ama demek gelemedi.

Şimdi bu fotoğrafa bakıp da saray adamlarına “6’lı masayı amma da kıskanmışsınız” desek yanlış mı olur?

ÇOK GÜLDÜM

Bu hafta üç fıkramız var

Uzun bir tatil arasında fıkralardan da mahrum kaldık tabii.

Bu Pazar, Yıldırım Tuna’nın fıkralarına da kavuştuk artık.

Üç fıkra göndermiş Yıldırım Tuna sizler için.

Birlikte okuyalım;

İlk çapkınlık

Randevuevinin loş kırmızı ışıkları, içerideki kıpkırmızı kalın rujlu ve pembe kombinezonlu kadın, heyecandan kaskatı kesilmiş delikanlıya “Gergin misin?” diye sormuş…

“Evet??..”

“Bu ilk defa mı?..”

“Yok… Daha önce de birkaç kere daha gergin olmuştum…!”

Korkuluk

Turist gurubu, milli parkta sarp kayalıklara tırmanırken aralarından birisi ayağının altından kayan bir parça kayanın gözden kaybolana kadar aşağı düşüşünü ve uzun bir süre sonra kenara çarpıp parçalanışını görüp çok korkmuş ve yerli rehbere,

“Şu… Şuraya bir korkuluk koysanıza…” demiş titreyerek,

“Bir ara devamlı koyuyorlardı…” diye cevap vermiş rehber, “Ama her seferinde ona güvenip tutunan turistler aşağı düşerlerken korkuluğu da alıp götürüyorlardı, aşağısı hurda korkuluk doldu… Hurdacı da aşağı inip alamıyor… E tabii ki bize çok pahalıya mal oluyor…!”

Başkanın annesi

Devlet Başkanı seçilen oğul mazbatasını alır almaz hemen huzurevinde yatan annesini aramış,

“Anneciğim başkanlık yemin töreni için Saray’a gelmeni ve birkaç gün benimle kalmanı istiyorum…”

“Yavrum uçak biletleri ne oldu haberin var mı senin?..”

“Seni makam uçağımla getirteceğim anneciğim…”

“Havaalanından da taksi ücretleri uçtu biliyorsun…”

“Anne, Başkanlık Konvoyu seni havaalanından buraya kadar getirecek…!”

“Ama oteller de ateş pahası yavrum?..”

“Sarayda odanız hazırlandı anneciğim…”

Kadın isteksizce kabul eder, telefonu kapatır, konuşmayı istemeden şaşkınlıkla dinleyen huzur evi hemşiresi sorar:

“O… O kimdi?..”

“Oğlum…”

“DOKTOOOR…!”

“Doktor olan en küçük oğlum… Bu en büyükleri…!”