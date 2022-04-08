Çok isteyen derbiyi alır

Derbiler, Türk futbolunun bayramıdır. Hele maçın adı Fenerbahçe-Galatasaray ise ne geçim derdi konuşulur ne enflasyon. En azından 24 saatliğine Türkiye’nin ilk gündem maddesidir Fener-Cimbom derbisi.

Kâğıt üzerinde Fenerbahçe favori görünüyor. Sarı-lacivertli ekip, son haftalarda oynadığı futbolla da aldığı skorlarla da taraftarın gönlünü kazandı. Artık daha kolay pozisyona giren, daha üretken bir Fenerbahçe izliyoruz. Taşlar yerine oturunca, kadro istikrarı sağlanınca başarılı sonuçlar da arka arkaya geldi. Mevcut kadroda Kadıköy’de Galatasaray galibiyeti gören futbolcu olmaması Kanarya için itici bir unsur olacaktır. Üstelik maçın dolu tribünler önünde oynanacağını düşünürsek, Fenerbahçe’nin derbiye mental anlamda 1-0 önde başlayacağını söylemek yanlış olmaz.

Gelelim Galatasaray’a… Taraftarına Avrupa’da gurur yaşattı, Süper Lig’de ise ıstırap çektirdi. Sarı-kırmızılı ekip için hayal kırıklığıyla geçen sezonun özrünü dilemek için iyi bir fırsat Fenerbahçe derbisi. İki sezondur Kadıköy’den galibiyetle dönen Cimbom, bu özgüvenle maça çıkacak. Avrupa sınavlarındaki takım savunmasını sahaya yansıtırsa Kadıköy’den üst üste 3. Fener galibiyetiyle ayrılabilirler. Kerem’in oynamaması büyük eksik gibi görünebilir. Ancak büyük takımların bir futbolcunun yokluğunun arkasına sığınma hakkı yoktur.

Derbileri favoriler değil daha çok isteyenler kazanır. Hangi oyun planını çizerseniz çizin, derbide oyuncuların o anki performansları her şeyi belirler.