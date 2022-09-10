Murat Mengi isimli birisi…

24 Nisan 2022 tarihli KORKUSUZ’da:

“Erdoğan’la ilgili öngörümün çıkacağından eminim” başlığı altında yayımlanan yazımda…

“Cumhurbaşkanı’na hakaret içeren söylemlerde” bulunduğum iddiasıyla savcılığa şikâyette bulunmuş…

Dün gittim:

İfade verdim…

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Canlarım…

Murat Mengi isimli arkadaş…

Yazımın başlığından:

Şikâyetçi…

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Cumhurbaşkanı’na nasıl hakaret etmişim?..

Ne demişim?..

Küfür mü etmişim?…

Bu konuda ne bir kelime var şikâyet dilekçesinde…

Ne bir cümle…

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Ama…

Başsavcılık şikâyet edilenin:

“Memduh Bayraktaroğlu” olduğunu görür görmez…

Söz konusu yazıyı okumaya gerek bile görmeden…

Hemen bir savcıyı görevlendirmiş…

★

Normal şartlarda savcı…

Önce yazımı…

Sonra da ifademi okumalı…

Sonra da:

“Yazıda hakaret, küfür ve aşağılama kelimeleri yok. Şüpheli tahminde bulunmuş. Ceza yasalarımızda tahmin suçu yok” deyip takipsizlik vermeli…

Ama…

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Eğer misyoner bir savcıya görev verilecekse…

Eylem ya da söylem değil…

Kişi (Yani ben) hedef alınacağı için:

Yargılanacağım…

Ve yine:

Çok eğleneceğim…

Bayram edenler

Biliyorsunuz…

Yeni nesil F-35 savaş uçaklarını üreten fabrikanın ortağıydık…

Hatta…

İlk partide üretilecek uçaklar için…

1 milyar 400 milyon dolar da peşin ödeme yaptık…

★

Ama sonra…

Erdoğan, Putin ile kanka oldu…

ABD’nin:

“Asla kabul edemeyiz” dediği S-400 Rus savunma sistemi için…

4.5 milyar dolar:

Peşin ödedik…

★

Geleyim bugüne…

ABD, parasını peşin ödediğimiz…

Ortağı olduğumuz şirket tarafından üretilen F-35’leri…

Bize değil:

Yunanistan’a teslim etti…

★

Ama…

Dün, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, bir soruya verdiği cevapta:

“Eski nesil F-16 satma konusunda Biden’ın kararı devam ediyor” dedi diye…

Bilhassa iktidar medyası bayram yeri gibiydi…

9 Eylül’e o kadar çok yer vermemişlerdi…

Günün Bakanı…

Yandaki fotoğrafta gördüğünüz Hanımefendi:

Amerikan Hazine Bakanı Janet Yellen…

İç hatlarda…

Tarifeli uçakla uçuyor…

Ve…

19.sırada oturuyor…

★

Yahu bizde…

Ağrı belediye başkanı bile uçakta…

Birinci sıra verilmezse…

Ortalığı ayağa kaldırıyor…

★

Bakanlarımız…

Özel uçakla gidiyorlar:

Memişhaneye…

★

Fakir Amerika…

Bizi neden kıskanıyor anladınız mı?..

★

Türk bakanlar özel uçaklarda fingirderken…

Kendi bakanlarına…

Tarifeli uçakla yolculuk yaptırdığı için…

Dünün tweeti

Şahan Gökbakar

@sgokbakar

Lan biraz açın okuyun. 1912-1923 arasını okuyun. Yobaz masallarına inanmayın. İsterseniz yabancı kaynaklardan okuyun. Nerden okursanız okuyun, tek gerçek var… Atatürk büyük adam. Yıkılmış ve bölüşülmüş bir imparatorluktan, onurlu ve gururlu bir CUMHURİYET kurdu..

Çok güldüm…

S.S.C.B devlet başkanlarından biri, İsviçre Devlet Başkanı’nı ziyarete gider…

Bu arada…

Denizi olmayan İsviçre’de:

“Denizcilik Bakanlığı” olduğunu öğrenir…

Akşam yemeğinde…

Ev sahibi Devlet Başkanı’na küçümseyerek sorar:

“Deniziniz yok ama bakanlığı varmış doğru mu?..”.

“Evet” der ev sahibi Devlet Başkanı gülümseyerek… “Sizde de adalet bakanlığı olduğu söyleniyor…”.

★

Bekir Bozdağ’ın:

“Dünyaya örnek olacak bir hukuk sigortası sistemini hayata geçireceğiz…” dediğini okuyunca…

Az önce anlatmaya çalıştığım fıkra geldi aklıma…

Çok güldüm…

Absürtlük diz boyu…

Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığına karşı çıkanları eleştirdiğim için bazı öfke oklarının hedefi oluyorum…

Tabii ki oklar:

İYİ Partili okur ve izleyicilerimden geliyor…

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Bir okur ve izleyicim ise…

Bana destek vermiş…

“Boş verin dedeciğim” diyor… “Cumhurbaşkanlığı adaylığını hak edecek kadar başarı gösteren Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığına karşı çıkanlar, Meral Hanım’ın Urfa’da Sedat Bucak ile görüşmesine hiç ses çıkarmadılar…”.

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Desteğine teşekkür edip cevap verdim:

“Sedat Bucak’ı evinde ziyaret edip bir de hatıra fotoğrafı çektiren Sayın Akşener’i eleştirdiğimi belli ki okumamışsın…”.”

Okur:

“Aksine” dedi… “Okuduğum için bu örneği verdim…”.