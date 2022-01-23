Ciddi uyarı: IMF Başkanı’ndan 2022 için ürküten sözler!

IMF Başkanı: 2022 küresel ekonomi için 2020’den daha zor geçecek…

IMF Başkanı Kristalina Georgieva, Davos’ta sanal bir etkinlikte yaptığı konuşmada 2022 yılının küresel ekonomi için pandemi yılı olan ve sert kapanmalarla, tedarik zinciri aksamalarıyla geçen 2020’den bile daha zor olacağını belirtti.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, dünya ekonomisinin bu yıl bir ‘engelli koşu’ ile karşı karşıya olduğu konusunda uyardı.

IMF Başkanı, Dünya Ekonomik Forumu’nun (WEF) çevrim içi düzenlenen ‘2022 Davos Gündemi’ toplantısında küresel ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

IMF Başkanı, devam eden pandemi ve küresel bir enflasyon sorununu derinleştiren jeopolitik gerilimler nedeniyle küresel ekonominin bu yıl bir zorlu bir parkurda ilerlemek zorunda olduğunu belirtti.

‘2022 KÜRESEL EKONOMİ İÇİN 2020’DEN DAHA ZOR OLACAK’

Georgieva cuma günü sanal toplantıda yaptığı açıklamada, 2022’nin küresel ekonomi için 2020’den daha zor olacağını ve koşulların ülkeler arasında farklılık göstereceğini belirtti.

Ekonomilerin yüksek enflasyon, devam eden corona virüsü krizi ve bunun sonucunda yaşanacak tedarik zinciri aksamaları ve yüksek borç seviyeleri ile boğuştuğunu belirten IMF Başkanı, ülkelerin önündeki zorluklara yaklaşımlarında esnek ve veri odaklı olması gerektiğini söyledi.

‘GEREKEN PARALAR HARCANMALI’

Georgieva, “Pandemi politikası 2022’de en önemli ekonomi politikası olmaya devam ediyor. Dünya çapında koruma sağlamazsak bozulma devam edecek ve gelecek istediğimiz kadar parlak olmayacak. Bu yüzden dünyanın corona virüsü kontrol altına almak için gereken milyarları harcaması gerektiğini kabul etmeliyiz” dedi.

ENFLASYON UYARISI

Dünya çapındaki yüksek enflasyon sorununa da değinen Georgieva, enflasyonla mücadelenin sadece merkez bankalarının işi olmadığını, politika yapıcıların da bu konuda üzerine düşeni yapması gerektiğini söyledi.