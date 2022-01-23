Çok çarpıcı sözler: İnsanlar yardım istiyor, kirayı ödeyemeyeceklerini söylüyor…

İngiltere’nin saygın gazetelerinden The Times, Türkiye’de son dönemde yaşanan ekonomik çalkantıyı arzuhalcilere sordu.

İstanbul’da yaşayan bazı arzuhalciler, “Eskiden avukat tutamayan yoksullar gelirken artık orta ve üst sınıftan insanlar da geliyor” yorumunu yaptı.

Osmanlı Devleti’nden beri Türkiye’de yaygın olan arzuhalciler, ekonomik krizin etkilerini İngiliz The Times gazetesine anlattı.

Para karşılığında dilekçe ve evrak yazan ve okuma-yazma oranının artmasıyla birlikte sayıları son yıllarda azalan arzuhalciler, ekonomik krizin etkilerinin dava dilekçelerinde de hissedildiğini aktardı.

Yaklaşık 20 yıldan beri bu işi yaptığını söyleyen bir arzuhalci, ülkede yaşanan ekonomik kriz sebebiyle birçok ilişkinin bozulduğunu ve insanların birikimlerini yok ettiğini söyledi. Arzuhalci, “Ekonomik kriz sebebiyle çok sayıda aile içi şiddet, boşanma, borç ve diğer şiddet içermeyen davaların dilekçesinde büyük artış yaşandı. Krizden önce avukat tutamayan dar gelirli kesim bize geliyordu. Fakat şimdi daha çok orta ve orta-üst sınıf geliyor” dedi.

Gazeteye konuşan bir arzuhalci, “İnsanlar yardım istiyor… kirayı ödeyemeyeceklerini söylüyor, beş çocukları olduklarını söylüyor, faturaları ödeyemeyeceklerini söylüyor” dedi.