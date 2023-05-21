Çocuklarının önünde eşini sırtından 8, boğazından 1 bıçak darbesiyle öldürmüş

Antalya’nın Kepez ilçesinde tartıştığı eşi Metin Sümer (32) tarafından öldürülen Ceylan Sümer’in (30) sırtında 8, boğazında 1 bıçak darbesine rastlandı.

Olay, dün saat 16.30 sıralarında Şelale Mahallesi 7444 Sokak’taki 5 katlı apartmanın en üst katında meydana geldi. Daha önce hakkında uzaklaştırma kararı verilip, bir süre önce eşi ile barışan Metin Sümer, tartıştığı eşi Ceylan Sümer’i ekmek bıçağı ile defalarca bıçakladı.

Evdeki çocuklar balkona kaçıp yardım isterken, Metin Sümer yakınlarını arayıp, eşini öldürdüğünü söyledi. İhbarla gelen ekipler, Ceylan Sümer’in hayatını kaybettiğini belirledi. Metin Sümer ile olay yerine gelen babası R.S. gözaltına alındı. Çiftin 4, 5, 7 ve 11 yaşındaki çocukları koruma altına alınırken, Ceylan Sümer’in cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Sümer’in sırtından 8, boğazından 1 bıçak darbesiyle öldürüldüğü belirlendi. Diyarbakır’daki eşi ile 4 çocuğunu 2 ay önce yanına getiren Metin Sümer’in polisteki ifadesinde; cinayeti kıskançlık ve aldatma şüphesi ile işlediğini söylediği öğrenildi. Soruşturma sürüyor.

(DHA)