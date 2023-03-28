Çocukları sopayla döven servis şoförü tutuklandı

Küçükçekmece’de bir ortaokul servisinde öğrencileri yerleri kirlettikleri için sopayla döven servis şoförü tutuklandı.

Kanarya Mahallesi’nde dün öğle saatlerinde bir ortaokul servisinde iddiaya göre çocuklar yerlere çöp attı. Bunun üzerine sinirlenip çocuklara bağıran servis şoförü Aziz Hancı eline aldığı süpürge sapıyla çocukları dövdü

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından yakalanarak gözaltına alınan Hancı, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Aziz Hancı Küçükçekmece Sulh Ceza Hakimliği tarafından ‘çocuğa karşı kasten yaralama’ suçundan tutuklandı.

(DHA)