Çocuk tramvayın altında can verdi: Tabutla geldiler

Kayseri’de tramvayın çarpması sonucu yaşamını yitiren çocuğun ailesi ve yakınları, olayı protesto etmek amacıyla tramvay yolunu ve yanındaki kara yolu trafiğe kapattı. Olayı boş tabut taşıyarak protesto etti.

Kayseri’de Alparslan Mahallesi Sema Yazar Parkı tramvay durağında meydana gelen kazada hayatını kaybeden 15 yaşındaki H.C’nin yakınları, ellerinde boş bir tabutla birlikte tramvay hattını ve yanındaki kara yolu kapattı.

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Protesto sırasında grup, sloganlar atarak tepkilerini dile getirdi. Yaklaşık 1 kilometre boyunca tramvay hattında yürüyen grup, polisin ikna çabalarının ardından protestoyu sonlandırdı. (AA)