Çocuk sahibi olma baskısı cinselliğe zarar veriyor

Çocuk amaçlı yaşanan bir cinsel birliktelikte haz alma ikinci planda kalacağından zamanla başta cinsel isteksizlik olmak üzere birçok cinsel işlev bozukluğu ortaya çıkabilir.



Bu stresten nasıl kurtulabiliriz?

SORU:

4 yıldır evliyim, eşim ailesinin en büyük oğlu olduğu için herkes bizden torun bekliyor. Her cinsel birliktelik adeta bir gebelik sınavına dönüştü ve haz almama­ya başladık. Ne yapabiliriz? E.Z./ Konya

CEVAP:

Birçok canlı gibi insan yaşamının da temel amacı üreme ve soyun devamıdır. Evlilik ise cinselliğin belirli kurallar içinde yaşanması ve doğacak çocuğun fiziksel ve duygusal ihtiyaçlarının karşılanması için sonradan geliştirilen bir sosyal kurumdur. Bu nedenle evlenen bir çiftte en kısa zamanda çocuk yapması beklenir. Her ne kadar çocuk aileyi tamamlayan en önemli unsurlardan biri olsa da çiftin buna kendi özgür iradesiyle karar vermesi gerekir. Bu kararı verirken de kendileri için en uygun zamanı seçilmelidir. Çocuk amaçlı yaşanan bir cinsel birliktelikte haz alma ikinci planda kalacağından zamanla başta cinsel isteksizlik olmak üzere birçok cinsel işlev bozukluğu ortaya çıkabilir. Sizin durumunuzda eşinizle konuşarak ailenin beklentilerine kulak asmama konusunda ortak karar alıp, cinsel yaşantınızı dış etkilerden koruyabilirsiniz.

Benim sorunum bir hastalık mı?

SORU:

19 yaşında bir gencim. Sürekli cinsellik düşünüyorum, bu nedenle derslerime odaklanamıyorum. Sizce ben hasta mıyım, bunun bir çaresi var mı? A.E./İstanbul

CEVAP:

Genç erkeklerde cinsel enerji yaşın ge­reği olarak oldukça yüksektir. Bu normal gelişimin bir parçasıdır. Testosteron faz­lalığı dikkatin cinselliğe kaymasına neden olabilir. Burada önemli olan hayat akışı içinde işlevselliğin bozulup bozulmama­sıdır. Sürekli cinselliği düşünmeye cinsel bağımlılık denir. Cinsel bağımlılık cinsel terapi ile tedavi edilebilir bir sorundur. Sizin durumunuzda bir yere kadar dür­tüselliğiniz anlaşılabilir. Bununla birlikte cinsel düşünceleriniz, geleceğiniz için önemli olan bir dönemde odaklanmanıza ve çalışmanıza engel olduğu için dikkate alınması gerekir. Ailenizle görüşerek sizi bir uzmana götürmelerini isteyebilirsiniz.

Cinsel uyum için ne yapabilirim?

SORU:

5 yıldır evli bir erkeğim. Eşim evlendi­ğimizden beri cinselliğe karşı ilgisiz. Cinsellikten haz almadığını, angarya gibi gördüğünü söylüyor. Ben cinsel ya­kınlığı seviyorum. Eşimle cinsel uyumu nasıl yakalarız? Ş.İ./ Bursa

CEVAP:

Eşler arasında cinsel istek uyuşmazlıkla­rının olması, son derece sık rastlanan bir durumdur. Bunun birçok nedeni olabilir. En sık karşılaşılan nedenlerin başında erkeklerin kadın cinselliğini yeterince tanımamaları, yatakta acele etmeleri ve ön sevişmeyi kısa tutmalarıdır. Buna ek olarak kadınların iş yükünün çok olması, stresli bir yaşantı, annelik sorumluluğu gibi konularda cinselliğin geri plana itilme­sine neden olabilir. Bütün bu nedenlerden dolayı partnerinizi arzuladığınız zaman onun da size yaklaşmasını sağlamak için önce onu zihinsel olarak uyarmalısınız. Bunun için eşinizle yeniden sevgili olmak, birlikte banyo yapmak, erotik konuşmalar ve masaj yaparak uyarmak, fantezilerden bahsetmek faydalı olabilir.