Çocuk sahibi olamamak cinsel yaşamı nasıl etkiler?
Çocuk özlemi kadın ve erkeğin psikolojisini olumsuz etkiler… Bu duruma tedavi süreçlerinin stresi, ekonomik kayıplar ve hayal kırıklığı da eklenince cinsel yaşam bitme noktasına gelir…
Eşimle yeniden nasıl yakınlaşırız?
SORU:
18 yıldır evli bir çiftiz. Eşimle bütün çabalarımıza rağmen çocuk sahibi olmadık. Bu süreçte hem bedenen hem psikolojik olarak çok yıprandık. Tedavileri sonlandırdık ama bende eşime karşı cinsel istek kalmadı. Bu durum düzelir mi? H.A./Bolu
CEVAP:
Toplumsal cinsiyet rolü ve ailelerin beklentileri evli bir çiftin 1-2 yıl içinde çocuk sahibi olmasını bekler. Çocuk sahibi olamamak adeta erkekte bir eksiklik ve utanç, kadında üzüntü ve suçluluk duygularına neden olur. Bu duygulara tedavi süreçlerinin neden olduğu fiziksel ve ruhsal yorgunluk, ekonomik kayıplar ve hayal kırıklığı da eklenince ne cinsellikten ne de başka şeylerden zevk alacak enerji ve istek kalır. Ayrıca tedavi süreçlerinde haz almaktan çok takvime bağlı yaşanan mekanik bir cinsellik, kullanılan ilaçlar, mahremiyet sınırlarının ihlali, sürekli bir umutla üzüntü arasında gidip gelme çifti cinsellikte soğutabilir. Tedavinin bir şekilde sonlanması durumunda bile cinsel isteksizlik ve diğer cinsel işlev bozuklukları devam edebilir. Böyle durumlarda normalleşebilmek, kayıp- yas duygularıyla baş edebilmek ve işlevsel bir cinselliğe dönebilmek için mutlaka deneyimli bir uzmandan profesyonel destek alınması gerekir.
Bu endişeden kurtulabilir miyim?
SORU:
34 yaşında evli bir erkeğim. Gençliğimde bir eskortla yaşadığım bir cinsel deneyimde başarısız oldum, bundan çok etkilendim. Eşimle bugüne kadar bir sorunum olmadı. Şimdi hayatımda başka bir kadın var, onunla sertleşme sorunu yaşamaktan endişe duyuyorum, bana ne önerirsiniz? K.P./ Bursa
CEVAP:
Nasıl ki ilk defa bisiklete binildiğinde düşülüyorsa ve bu da öğrenme sürecinin bir parçasıysa. İlk cinsel deneyimde de tecrübesizlikten, partneri yeterince tanımamaktan ve kaygıdan dolayı bazı aksaklıkların olması normal yani beklenen bir durumdur. Özellikle genç erkeklerdeki kendini ispat çabası ve buna bağlı gelişen performans kaygısı, birlikte olunana kadının aceleciliği gibi nedenler ilk cinsel deneyimde sertleşme ve erken boşalma sorununa neden olabilir. Sizin durumunuzda evlilik ilişkisi içinde bunu aştığınız bir soruna dönüşmediği görülüyor. Bu nedenle her şeyden önce evlilik dışı bir ilişkiyi denememeniz olmayan yerde sorun yaratmamanızı öneririm. Sözünü ettiğiniz ilişkide yeniden performans kaygısına düşebilir, özgüveninizi kaybedebilirsiniz. İhtiyacınız olan heyecan ve yeniliği eşinizle keşfetmeniz uygun olur.
İlaç kullanmaya devam edeyim mi?
SORU:
35 yaşındayım. Yaklaşık 10 yıldır erken boşalma problemim var. Gittiğim doktorlardan biri psikiyatri diğeri prostat ilacı verdi. Her ikisi de işe yaramadığı gibi sertleşme ve cinsel istek sorunları yaşamaya başladım. İlaç kullanmaya devam etmemi önerir misiniz? E.C./ İstanbul
CEVAP:
Tedavinizi yapan doktorların önerdiği ilaçlar hakkında bir yorum yapmam doğru olmaz, ilacı öneren doktora sorarak karar vermeniz daha uygun olur. Son yıllarda boşalma zamanının geciktirilmesinde bazı ilaçlardan faydalanılır. Bu ilaçların çoğu; cinsel uyarılmayı geciktirici yan etkileri nedeniyle boşalma süresini uzatırlar. Erken boşalma tedavisinde ilaç kullanımın tek seçenek değildir. Erken boşalma sorununu kalıcı olarak ortadan kaldırmanın tek yolu, cinsel terapi ile boşalma refleksi üzerinde istemli denetim sağlamayı öğrenmektir. Cinsel heyecanı yönetmeyi öğrenmek yüzmeyi öğrenmek gibi isteyen her erkeğin hangi yaşta olursa olsun sonradan kazanabileceği bir beceridir. Erken boşalma sorunu online cinsel terapi ile de çözülebilir