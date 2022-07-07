Çocuk sahibi olamamak cinsel yaşamı nasıl etkiler?

Çocuk özlemi kadın ve erkeğin psikolojisini olumsuz etkiler… Bu duruma tedavi süreçlerinin stresi, ekonomik kayıplar ve hayal kırıklığı da eklenince cinsel yaşam bitme noktasına gelir…

Eşimle yeniden nasıl yakınlaşırız?

SORU:

18 yıldır evli bir çiftiz. Eşimle bütün çabalarımıza rağmen çocuk sahibi olmadık. Bu süreçte hem bedenen hem psikolojik olarak çok yıprandık. Teda­vileri sonlandırdık ama bende eşime karşı cinsel istek kalmadı. Bu durum düzelir mi? H.A./Bolu

CEVAP:

Toplumsal cinsiyet rolü ve ailelerin bek­lentileri evli bir çiftin 1-2 yıl içinde çocuk sahibi olmasını bekler. Çocuk sahibi ola­mamak adeta erkekte bir eksiklik ve utanç, kadında üzüntü ve suçluluk duygularına neden olur. Bu duygulara tedavi süreçle­rinin neden olduğu fiziksel ve ruhsal yor­gunluk, ekonomik kayıplar ve hayal kırıklığı da eklenince ne cinsellikten ne de başka şeylerden zevk alacak enerji ve istek kalır. Ayrıca tedavi süreçlerinde haz almaktan çok takvime bağlı yaşanan mekanik bir cinsellik, kullanılan ilaçlar, mahremiyet sınırlarının ihlali, sürekli bir umutla üzüntü arasında gidip gelme çifti cinsellikte so­ğutabilir. Tedavinin bir şekilde sonlanması durumunda bile cinsel isteksizlik ve diğer cinsel işlev bozuklukları devam edebilir. Böyle durumlarda normalleşebilmek, kayıp- yas duygularıyla baş edebilmek ve işlevsel bir cinselliğe dönebilmek için mut­laka deneyimli bir uzmandan profesyonel destek alınması gerekir.

Bu endişeden kurtulabilir miyim?

SORU:

34 yaşında evli bir erkeğim. Gençliğimde bir eskortla yaşadığım bir cinsel deneyimde başarısız oldum, bundan çok etkilendim. Eşimle bugüne kadar bir sorunum olmadı. Şimdi hayatımda başka bir kadın var, onunla sertleşme sorunu yaşamaktan endişe duyu­yorum, bana ne önerirsiniz? K.P./ Bursa

CEVAP:

Nasıl ki ilk defa bisiklete binildiğinde düşü­lüyorsa ve bu da öğrenme sürecinin bir par­çasıysa. İlk cinsel deneyimde de tecrübe­sizlikten, partneri yeterince tanımamaktan ve kaygıdan dolayı bazı aksaklıkların olması normal yani beklenen bir durumdur. Özel­likle genç erkeklerdeki kendini ispat çabası ve buna bağlı gelişen performans kaygısı, birlikte olunana kadının aceleciliği gibi ne­denler ilk cinsel deneyimde sertleşme ve erken boşalma sorununa neden olabilir. Si­zin durumunuzda evlilik ilişkisi içinde bunu aştığınız bir soruna dönüşmediği görülüyor. Bu nedenle her şeyden önce evlilik dışı bir ilişkiyi denememeniz olmayan yerde sorun yaratmamanızı öneririm. Sözünü ettiği­niz ilişkide yeniden performans kaygısına düşebilir, özgüveninizi kaybedebilirsiniz. İhtiyacınız olan heyecan ve yeniliği eşinizle keşfetmeniz uygun olur.

İlaç kullanmaya devam edeyim mi?

SORU:

35 yaşındayım. Yaklaşık 10 yıldır erken boşalma problemim var. Gittiğim doktor­lardan biri psikiyatri diğeri prostat ilacı verdi. Her ikisi de işe yaramadığı gibi sertleşme ve cinsel istek sorunları yaşa­maya başladım. İlaç kullanmaya devam etmemi önerir misiniz? E.C./ İstanbul

CEVAP:

Tedavinizi yapan doktorların önerdiği ilaçlar hakkında bir yorum yapmam doğru olmaz, ilacı öneren doktora sorarak karar verme­niz daha uygun olur. Son yıllarda boşalma zamanının geciktirilmesinde bazı ilaçlardan faydalanılır. Bu ilaçların çoğu; cinsel uyarıl­mayı geciktirici yan etkileri nedeniyle boşalma süresini uzatırlar. Erken boşalma tedavisinde ilaç kullanımın tek seçenek değildir. Erken boşalma sorununu kalıcı olarak ortadan kal­dırmanın tek yolu, cinsel terapi ile boşalma refleksi üzerinde istemli denetim sağlamayı öğrenmektir. Cinsel heyecanı yönetmeyi öğrenmek yüzmeyi öğrenmek gibi isteyen her erkeğin hangi yaşta olursa olsun sonradan kazanabileceği bir beceridir. Erken boşalma sorunu online cinsel terapi ile de çözülebilir