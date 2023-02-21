Çocuk parkında silahlı saldırı: Çok sayıda yaralı var
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Çocuk parkında silahlı saldırı: Çok sayıda yaralı var

Eyüpsultan’da iddiaya göre motosikletli kişi, parkta oturan ve daha önce aralarında husumet bulunan gruba ateş açtı. Saldırıda 1’i çocuk, 4 kişi yaralandı.

Olay, saat 22.30 sıralarında Karadolap Mahallesi’nde bulunan çocuk parkında meydana geldi. İddiaya göre, motosikletli 3 kişi parkın yanına yaklaşarak durdu. Aralarından bir kişi, kamelyada oturan husumetlilerinin yanlarına doğru giderek ateş açtı.

Daha sonra yolda bekleyen arkadaşlarının motosikletine atlayan şüpheli, olay yerinden hızla uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından yaralılar ambulans ile hastaneye sevk edildi. Yaralı 1’i çocuk, 4 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, olay yerinde yaptıkları incelemenin ardından şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

(DHA)

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