Çocuk baskısı cinsel işlev bozukluğuna neden olabilir 

Sadece çocuk sahibi olmak için yaşanan bir cinsel ilişki mekanik bir eyleme dönüşeceği için kısa bir zaman sonra kadın ya da erkeği olumsuz etkiler.

Bu soruna karşı ne yapabilirim?

SORU:

Üç yıllık evli bir erkeğim. Eşim gebelik ihtimalinin fazla olduğu dönemlerde sık cinsellik yaşamak istiyor, bu bende sertleşme sorununa neden oldu. Bu sorunu nasıl aşarız? A.E./İzmir

CEVAP:

Her ne kadar cinsel birleşmenin temel amacı üremek olsa da insanlar için anlamı bundan çok daha fazlasıdır. Cinsel ilişki ve cinsel yakınlık fiziksel ihtiyaçlar kadar duygusal ihtiyaçları da karşılar. Sadece çocuk sahibi olmak için yaşanan bir cinsel ilişki mekanik bir eyleme dönüşeceği için kısa bir zaman sonra başta cinsel istek­sizlik olmak üzere sertleşme ve boşalma sorunlarına, kadınlarda ıslanma ve orgazm bozukluklarına neden olabilir. Çocuk sahibi olma bir amaç değil uyumlu ve doyumlu cinsel yaşamı olan çiftlerde ancak sonuç olabilir. Cinsel yaşamda hazzın yerine konu­lan ve beklentiye dönüşen her şey berabe­rinde belli bir kaygı yaratır ve kaygı amaca ulaşmayı engeller. Önceliğin hazza veril­mesi daha sık cinsellik yaşanmasına, bu da gebelik şansının artmasına neden olur. Sizin durumunuzda bir performans kaygısı yaşadığınız anlaşılıyor. Eşinizle konuşarak cinselliği yeniden yapılandırabilirsiniz.

Cinsel takıntılar nasıl tedavi edilir

SORU:

Bir yıldır evli bir kadınım. Eşim aşırı titiz ve takıntılı biri, bu nedenle cinsellik yaşamak neredeyse bir kabusa döndü. Bende ne istek ne de heyecan kaldı. Bunun bir çözümü var mı? D.S./ İstanbul

CEVAP:

Kişinin kendisinin de rahatsız olmasına rağmen engellenemez bir şekilde belirli düşünceleri ve davranışları tekrar etme­sine Obsesif kompulsif bozukluk (OKB) denir. Cinsellikte dahil olmak üzere he­men her konuda OKB gelişebilir. Temelin­de bilinçdışı çatışma ve çatışmanın neden olduğu kaygı vardır. Cinsel takıntılar, sık rastlanan takıntı temaları arasındadır. Cinsel takıntılar temizlikle, ortamın tertip düzeniyle, eşyaların simetrisiyle, kişinin kendi bedeni ya da partnerin bedeniyle ilgili olabilir. Takıntı hastalığı ilaç tedavisi ve psikoterapi ile tedavi edilebilir ya da kontrol edilebilir seviyeye getirilebilir.

Geciktirici sprey bir işe yarar mı?

SORU:

28 yaşında bekar bir erkeğim, erken boşalma sorunu yaşıyorum, düzenli bir partner ilişkim yok. Bu nedenle piyasada geciktirici spreyler satılıyor, onlardan kullansam etkili olur mu, sorunum çözülür mü? Y.I./ Eskişehir

CEVAP:

Sevişmeye endişeli başlayan, hızlı hareket eden, ön sevişmeyi kısa tutan uzun süre boşalmayan, düzenli bir cinsel hayatı olmayan, partneri talepkâr ve zor tatmin olan erkeklerin boşalma denetimi sağ­laması güçtür. Erkek cinsel işlev bozuk­lukları arasında en sık karşılaşılan sorun erken boşalmadır. Erkekler bu sorunu çözmek bilimsel ya da bilimsel olmayan birçok yola başvurur. Bunlar arasında en fazla uygulanan geciktirici spreylerdir. Bu tür spreyler duyarlılığı azaltmak için verilir ama her zaman işe yaramadığı gibi partnerin de duyarlılığını azalttığı için beklenenin tam tersi etki yapar. Oysa boşalma denetimi her şeyden önce cinsel heyecanı yönetmekle mümkündür