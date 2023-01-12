Çocuk baskısı cinsel işlev bozukluğuna neden olabilir
Sadece çocuk sahibi olmak için yaşanan bir cinsel ilişki mekanik bir eyleme dönüşeceği için kısa bir zaman sonra kadın ya da erkeği olumsuz etkiler.
Bu soruna karşı ne yapabilirim?
SORU:
Üç yıllık evli bir erkeğim. Eşim gebelik ihtimalinin fazla olduğu dönemlerde sık cinsellik yaşamak istiyor, bu bende sertleşme sorununa neden oldu. Bu sorunu nasıl aşarız? A.E./İzmir
CEVAP:
Her ne kadar cinsel birleşmenin temel amacı üremek olsa da insanlar için anlamı bundan çok daha fazlasıdır. Cinsel ilişki ve cinsel yakınlık fiziksel ihtiyaçlar kadar duygusal ihtiyaçları da karşılar. Sadece çocuk sahibi olmak için yaşanan bir cinsel ilişki mekanik bir eyleme dönüşeceği için kısa bir zaman sonra başta cinsel isteksizlik olmak üzere sertleşme ve boşalma sorunlarına, kadınlarda ıslanma ve orgazm bozukluklarına neden olabilir. Çocuk sahibi olma bir amaç değil uyumlu ve doyumlu cinsel yaşamı olan çiftlerde ancak sonuç olabilir. Cinsel yaşamda hazzın yerine konulan ve beklentiye dönüşen her şey beraberinde belli bir kaygı yaratır ve kaygı amaca ulaşmayı engeller. Önceliğin hazza verilmesi daha sık cinsellik yaşanmasına, bu da gebelik şansının artmasına neden olur. Sizin durumunuzda bir performans kaygısı yaşadığınız anlaşılıyor. Eşinizle konuşarak cinselliği yeniden yapılandırabilirsiniz.
Cinsel takıntılar nasıl tedavi edilir
SORU:
Bir yıldır evli bir kadınım. Eşim aşırı titiz ve takıntılı biri, bu nedenle cinsellik yaşamak neredeyse bir kabusa döndü. Bende ne istek ne de heyecan kaldı. Bunun bir çözümü var mı? D.S./ İstanbul
CEVAP:
Kişinin kendisinin de rahatsız olmasına rağmen engellenemez bir şekilde belirli düşünceleri ve davranışları tekrar etmesine Obsesif kompulsif bozukluk (OKB) denir. Cinsellikte dahil olmak üzere hemen her konuda OKB gelişebilir. Temelinde bilinçdışı çatışma ve çatışmanın neden olduğu kaygı vardır. Cinsel takıntılar, sık rastlanan takıntı temaları arasındadır. Cinsel takıntılar temizlikle, ortamın tertip düzeniyle, eşyaların simetrisiyle, kişinin kendi bedeni ya da partnerin bedeniyle ilgili olabilir. Takıntı hastalığı ilaç tedavisi ve psikoterapi ile tedavi edilebilir ya da kontrol edilebilir seviyeye getirilebilir.
Geciktirici sprey bir işe yarar mı?
SORU:
28 yaşında bekar bir erkeğim, erken boşalma sorunu yaşıyorum, düzenli bir partner ilişkim yok. Bu nedenle piyasada geciktirici spreyler satılıyor, onlardan kullansam etkili olur mu, sorunum çözülür mü? Y.I./ Eskişehir
CEVAP:
Sevişmeye endişeli başlayan, hızlı hareket eden, ön sevişmeyi kısa tutan uzun süre boşalmayan, düzenli bir cinsel hayatı olmayan, partneri talepkâr ve zor tatmin olan erkeklerin boşalma denetimi sağlaması güçtür. Erkek cinsel işlev bozuklukları arasında en sık karşılaşılan sorun erken boşalmadır. Erkekler bu sorunu çözmek bilimsel ya da bilimsel olmayan birçok yola başvurur. Bunlar arasında en fazla uygulanan geciktirici spreylerdir. Bu tür spreyler duyarlılığı azaltmak için verilir ama her zaman işe yaramadığı gibi partnerin de duyarlılığını azalttığı için beklenenin tam tersi etki yapar. Oysa boşalma denetimi her şeyden önce cinsel heyecanı yönetmekle mümkündür