Çocuğunu kurtarmak isteyen anne iki çocuğu ile birlikte can verdi

Kayseri’de, 13’üncü kattaki evlerinin balkonundan düşen Nurgül Dal (29) ile çocukları Hamza (7) ve Zümra Dal (5) hayatını kaybetti. Hamza Dalın balkondan sarktığı, annesinin de kucağındaki Zümra ile onu tutmak isterken, birlikte düştükleri öne sürüldü.

Olay, saat 13.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Esentepe Mahallesi Girneşehitler Caddesindeki 14 katlı binanın 13’üncü katında meydana geldi. 13’üncü katta oturan Nurgül Dal ile oğlu Hamza ve kızı Zümra, balkondan düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, anne ile 2 çocuğunun hayatını kaybettiğini belirledi. Nurgül Dal ile çocukları Hamza ve Zümra’nın cenazeleri, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı.

Hamza Dal’ın balkondan sarktığı, annesi Nurgül Dal’ın ise kucağındaki kızıyla onu yakalamak isterken birlikte düştükleri öne sürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)