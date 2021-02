Çocuğuna şiddet uygulayan kadının görüntülerine tepki yağdı

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde Nurcan S.’nin kızına şiddet uyguladığı görüntüler, sosyal medyada büyük tepki topladı. Anne şiddeti sırasında küçük çocuğun nefessiz kaldığı görüldü.

Körfez ilçesi Mimar Sinan Mahallesinde oturan Nurcan S.’nin kızına şiddet uyguladığı görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Yaklaşık 3 ay önce meydana geldiği belirtilen olayın görüntüleri, kısa sürede yayıldı. Görüntüleri izleyen kullanıcılar, büyük tepki gösterdi.

Görüntülerde, Nurcan S.’nin kızına şiddet uyguladığı ve nefessiz bırakmaya çalıştığı görüldü. Nurcan S.’nin, bu sırada evde bulunan, ailenin diğer üyeleri olduğu tahmin edilen kişileri de zaman zaman bağırarak tehdit etmesi de görüntülere yansıdı.

ÇOCUKLAR KORUMA ALTINDA

Nurcan S.nin şiddet uyguladığı kızı ile diğer iki çocuğunun devlet korumasına alınıp yurda yerleştirildiği belirtildi. 3 ay önce ortaya çıkan olayın ardından Nurcan S.nin gözaltına alındığı ve daha sonra serbest bırakıldığı ileri sürüldü.

GÖZALTINA ALINDI

Kızına şiddet uyguladığı görüntüler, sosyal medyada tepki toplayan Nurcan S., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kocaeli’nde Nurcan Serçe’nin kızına şiddet uyguladığı görüntülerle ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, söz konusu olayın Kocaeli’nde Temmuz 2020’de yaşandığı belirtilerek, şöyle denildi:

“Görüntülerdeki çocuğumuz ve kardeşleri, 21.07.2020 tarihinde haklarında alınan bakım tedbiri kararı ile ivedi olarak Bakanlığımız tarafından koruma ve bakım altına alınmışlardır. Çocuklarımız halen kuruluş bakımında ve devlet korumasındadır. Çocukların annesi N.S. hakkında ise adli süreç devam etmektedir. Hukuki süreç, avukatlarımız kanalıyla da takip edilmektedir. Her çocuğumuz biricik ve kıymetlidir. Çocuklarımızın fiziksel ve psikolojik gelişimini olumsuz yönde etkileyecek her türlü şiddetin her zaman karşısında durmaya, çocuklarımızı himaye etmeye devam edeceğiz.”

(DHA)