Çocuğuna şiddet uygulayan baba tutuklandı
Haberler Gündem

Çocuğuna şiddet uygulayan baba tutuklandı

Mersin’in Akdeniz ilçesinde, çocuğuna şiddet uyguladığı gerekçesiyle gözaltına alınan Suriye uyruklu Süleyman Süleyman (30), sevk edildiği adliyede tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 22 Temmuz’da ilçeye bağlı Hebilli Mahallesi’nde bir kişinin 4 yaşındaki çocuğuna şiddet uyguladığı görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçti. Paylaşılan görüntüleri inceleyen ekipler, kimliği tespit edilen Suriye uyruklu Süleyman Süleyman’ı evinde yakalayıp, gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Süleyman, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

(DHA)

Gündem
Bunlarda ilginizi çekebilir
Bahçeli: MHP, yerel seçim hazırlık sürecini resmen başlatmıştır

Bahçeli: MHP, yerel seçim hazırlık sürecini resmen başlatmıştır

CHP’li Başarır: Meclis tatil yapmasın, çalışsın

CHP’li Başarır: Meclis tatil yapmasın, çalışsın

Sinop’ta sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

Sinop’ta sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

Çocuğuna şiddet uygulayan baba tutuklandı
Gündem