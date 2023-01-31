Çocuğun yanında erotik video çeken kadın gözaltına alındı

Sosyal paylaşım sitesi üzerinden bir çocuğun bulunduğu odada erotik video kaydı yaptığı iddia edilen kadın hakkında resen soruşturma başlatıldı.

Başörtülü bir kadının yanında çocuk varken canlı video kaydı yapmasına ilişkin görüntülerin bazı sitelerde yayınlanması üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı “Müstehcenlik ve hayasızca hareketler” suçu kapsamında soruşturma başlatıldı.

Savcılıkça kaydı yapan ve yayınlayan şüpheli veya şüpheliler hakkında gözaltı talimatı verildi.

(DHA)