Çocuğun yanında erotik video çeken kadın gözaltına alındı
Haberler Gündem

Çocuğun yanında erotik video çeken kadın gözaltına alındı

Sosyal paylaşım sitesi üzerinden bir çocuğun bulunduğu odada erotik video kaydı yaptığı iddia edilen kadın hakkında resen soruşturma başlatıldı.

Başörtülü bir kadının yanında çocuk varken canlı video kaydı yapmasına ilişkin görüntülerin bazı sitelerde yayınlanması üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı “Müstehcenlik ve hayasızca hareketler” suçu kapsamında soruşturma başlatıldı.

Savcılıkça kaydı yapan ve yayınlayan şüpheli veya şüpheliler hakkında gözaltı talimatı verildi.

(DHA)

Gündem
Bunlarda ilginizi çekebilir
İşe alınmayınca, iş yerini kurşunladı

İşe alınmayınca, iş yerini kurşunladı

Kazaya yardım etmek isterken canından oldu

Kazaya yardım etmek isterken canından oldu

Önce ablasını öldürdüğünü itiraf etti: Sonra kabul etmedi

Önce ablasını öldürdüğünü itiraf etti: Sonra kabul etmedi

Çocuğun yanında erotik video çeken kadın gözaltına alındı
Gündem