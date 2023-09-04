Çocuğa sahte oksijen maskesi takıp dilendi: Üzerinden bin 733 lira çıktı

Avcılar’da tekerlekli sandalyeye oturttuğu çocuğun yüzüne sahte oksijen maskesi takarak dilenen kadın zabıta ekiplerine yakalandı. Kadının üzerinde yapılan aramada bin 733 lira ele geçirildi.

Avcılar Belediyesi Zabıta ekibi, araç trafiğine kapalı Marmara Caddesinde yüzüne sahte oksijen maskesi takılı çocuğu tekerlekli sandalyeye koyarak dilenen kadını gördü. Polise de haber veren zabıta ekipleri, kadını Avcılar Belediyesi’ne götürdü.

Burada yapılan aramada kadının üzerinden bin 733 lira bulundu. Kadına, Kabahatler Kanunu uyarınca işlem yapılırken, ele geçirilen para belediyeye teslim edildi.

Avcılar Belediyesi Zabıta görevlisi Ercan Ateş, “Vatandaşlarımızdan çocukları istismar eden bu gibi kişilerin duygu sömürüsü yaptığını gördüklerinde bize bildirmelerini bekliyoruz” dedi. (DHA)