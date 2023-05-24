Çocuğa cinsel eğitimi hangi ebeveyn vermeli?

Çocukların yaşına uygun verildiği sürece cinselliği öğrenmeleri, çatal kaşıkla yemek yemeği öğrenmeleri kadar doğal bir durumdur. Peki bu konuda hangi ebeveyne görev düşer? İşte yanıtı…

Oğluma bu yaşında kim yardımcı olmalı?

SORU:

33 yaşında ilkokul birinci sınıfa giden bir oğlum var. Oğlumun cinsellikle il­gili bazı soruları cevaplamakta güçlük çekiyorum. Bunu ben mi yapmalıyım yoksa babası mı bilmiyorum. Oğluma bu yaşta cinsel eğitimi kimin vermesi uygun olur? E.P./ İzmir

CEVAP:

Çocuklar üç yaşından itibaren bütün ço­cukların aynı olmadığını kızların ve erkek­lerin birbirinden farklı olduğunu keşfeder ve bu merakı değişik şekillerde gidermeye çalışır. Genellikle anne-babaya sorular sorarak, onları gizlice gözlemleyerek, özel bölgelere dokunarak gidermeye çalışırlar. Bu duruma hazırlıklı olmayan ebeveynler çocuklarının bu tepkileri karşısında çoğu zaman şaşkınlığa uğrar, ne yapacaklarını bilemez, çocuğu utandırarak susturmayı dener. Oysa cinsel eğitim vermek çocukla­ra seks yapmayı öğretmek değil çocuğun yaşına, fiziksel ve ruhsal gelişimine uygun bir şekilde ona cinsel gelişimi, bedensel ve ruhsal değişimlerini anlatmak, cinsel davranışların sonuçları konusunda bilgilen­dirmektir. Çocuk hiçbir zaman sorduğu so­rulardan dolayı ayıplanmamalı, suçlanma­malı ve küçük düşürülmemelidir, soruları basit, kısa, net cevaplar verilmeli, gereksiz detaylara girilmemelidir. Anne babaların çocuğun gelişimine paralel olarak karşıla­şacakları sorularla ilgili önceden araştırıp doğru bilgileri öğrenmesi gerekir.

Cinsel isteksizlikle nasıl başa çıkılır?

SORU:

38 yaşında evli bir erkeğim. 2 yıldır depresyon tedavisi görüyorum. İlaçlardan dolayı cinsel isteksizlik ve sertleşme sorunu yaşıyorum. Bu sorunu nasıl çözebilirim? C.T./Edirne

CEVAP:

Depresyon cinselliği iki şekilde olumsuz et­kiler. Hem depresyon ilacı hemde bu hastalı­ğın tedavisinde kullanılan ilaçlar duygusal ve fiziksel olarak cinsel tepkileri bozar. Cinsel isteksizlik sertleşmeyi, sertleşme güçlüğü cinsel isteksizliğe neden olur. Bu konuda doktorunuzla konuşarak bu konuda yan etki­si daha az bir ilaç vermesini isteyebilirsiniz. Sizin durumunuzda önce depresyonu tedavi ettirmeniz kendinizi iyi hissetmeye başladı­ğınızda cinsel terapi almanız uygun olur.