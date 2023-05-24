Çocuğa cinsel eğitimi hangi ebeveyn vermeli?
Çocukların yaşına uygun verildiği sürece cinselliği öğrenmeleri, çatal kaşıkla yemek yemeği öğrenmeleri kadar doğal bir durumdur. Peki bu konuda hangi ebeveyne görev düşer? İşte yanıtı…
Oğluma bu yaşında kim yardımcı olmalı?
SORU:
33 yaşında ilkokul birinci sınıfa giden bir oğlum var. Oğlumun cinsellikle ilgili bazı soruları cevaplamakta güçlük çekiyorum. Bunu ben mi yapmalıyım yoksa babası mı bilmiyorum. Oğluma bu yaşta cinsel eğitimi kimin vermesi uygun olur? E.P./ İzmir
CEVAP:
Çocuklar üç yaşından itibaren bütün çocukların aynı olmadığını kızların ve erkeklerin birbirinden farklı olduğunu keşfeder ve bu merakı değişik şekillerde gidermeye çalışır. Genellikle anne-babaya sorular sorarak, onları gizlice gözlemleyerek, özel bölgelere dokunarak gidermeye çalışırlar. Bu duruma hazırlıklı olmayan ebeveynler çocuklarının bu tepkileri karşısında çoğu zaman şaşkınlığa uğrar, ne yapacaklarını bilemez, çocuğu utandırarak susturmayı dener. Oysa cinsel eğitim vermek çocuklara seks yapmayı öğretmek değil çocuğun yaşına, fiziksel ve ruhsal gelişimine uygun bir şekilde ona cinsel gelişimi, bedensel ve ruhsal değişimlerini anlatmak, cinsel davranışların sonuçları konusunda bilgilendirmektir. Çocuk hiçbir zaman sorduğu sorulardan dolayı ayıplanmamalı, suçlanmamalı ve küçük düşürülmemelidir, soruları basit, kısa, net cevaplar verilmeli, gereksiz detaylara girilmemelidir. Anne babaların çocuğun gelişimine paralel olarak karşılaşacakları sorularla ilgili önceden araştırıp doğru bilgileri öğrenmesi gerekir.
Cinsel isteksizlikle nasıl başa çıkılır?
SORU:
38 yaşında evli bir erkeğim. 2 yıldır depresyon tedavisi görüyorum. İlaçlardan dolayı cinsel isteksizlik ve sertleşme sorunu yaşıyorum. Bu sorunu nasıl çözebilirim? C.T./Edirne
CEVAP:
Depresyon cinselliği iki şekilde olumsuz etkiler. Hem depresyon ilacı hemde bu hastalığın tedavisinde kullanılan ilaçlar duygusal ve fiziksel olarak cinsel tepkileri bozar. Cinsel isteksizlik sertleşmeyi, sertleşme güçlüğü cinsel isteksizliğe neden olur. Bu konuda doktorunuzla konuşarak bu konuda yan etkisi daha az bir ilaç vermesini isteyebilirsiniz. Sizin durumunuzda önce depresyonu tedavi ettirmeniz kendinizi iyi hissetmeye başladığınızda cinsel terapi almanız uygun olur.