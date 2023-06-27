Çobanların üzerine yıldırım düştü: 1 ölü, 3 yaralı
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Çobanların üzerine yıldırım düştü: 1 ölü, 3 yaralı

Çorum’un İskilip ilçesinde hayvan otlatan 4 kişinin bulunduğu bölgeye yıldırım isabet etti. Mehmet Ören hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı.

Olay, bu akşam Çorum’un İskilip ilçesi Karaağaç Köyü Çuhalar Mahallesi Düzyayla bölgesinde meydana geldi. Hayvan otlatan Mehmet Ören, Ekrem Akdana, Ali Oruç ve Fatih Ören’e yıldırım isabet etti. Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Mehmet Ören’in hayatını kaybettiğini belirledi. Yıldırım isabet etmesi sonucu yaralanan Ekrem Akdana, Ali Oruç ve Fatih Ören ise ilk müdahalelerinin ardından ambulansla İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. (DHA)

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