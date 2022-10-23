Çobanbey Gümrük Kapısı’nda 900 saka kuşu ele geçirildi
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Çobanbey Gümrük Kapısı’nda 900 saka kuşu ele geçirildi

Kilis’te Çobanbey Gümrük Kapısı’ndan Suriye’ye saka kuşu götürmek isteyen kişiye 1 milyon 173 bin 734 lira ceza uygulandı.

Çobanbey Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekiplerince gümrük kapısında Türkiye’den Suriye’ye giden kişinin aracında yapılan kontrollerde nesli tükenmekte olan 900 saka kuşu ele geçirildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kilis Şube Müdürlüğü ekipleri, kuşlar için A.K’ye 1 milyon 170 bin tazminat, 3 bin 734 lira idari para cezası uyguladı. Kuşlar, ekiplerce doğaya bırakıldı. Şüpheli A.K. hakkında Kilis Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. (AA)

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