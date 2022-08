Civan Canova’ya gözyaşlarıyla veda

Ünlü oyuncu ve tiyatro sanatçısı Civan Canova için Mecidiyeköy Büyük Sahne’de tören düzenlendi. Törene ailesi, sanatçı dostları ve çok sayıda seveni katıldı.

Önceki hafta akciğerinde kitle tespit edildiğini açıklayan Civan Canova geçtiğimiz cumartesi günü hayatını kaybetmişti. Ünlü oyuncu ve tiyatro sanatçısı Civan Canova için İstanbul Devlet Tiyatrosu Mecidiyeköy Büyük Salon’da bir tören düzenlendi. Törene, Canova’nın ailesi, yakınları, sanatçı dostları ve çok sayıda seveni katıldı. Salonda bulunanlara Civan Canova’nın hayatını anlatan kısa bir video izletildi. O dakikalarda duygu dolu anlar yaşandı. Daha sonra, ünlü oyuncu için yakınları ve dostları kürsüye çıkarak konuşma yaptı. Konuşmaların ardından Canova’nın naaşı cenaze namazının kılınacağı Zincirlikuyu Mezarlığına götürüldü.

“Sözün bittiği yerdeyim”

Canova’yı anlatırken gözyaşlarına boğulan oyuncu Ayten Uncuoğlu, “Sözün bittiği yerdeyim. Dünyalar güzeli, dünyalar akıllısı, duyarlısı bir insanı, arkadaşımızı, meslektaşımızı, dostumuzu, kardeşimizi, oğlumuzu kaybettik. Hem benim hem de bizim için çok kıymetliydi” dedi.

“Haberi alınca hakikaten hepimiz şoke olduk”

Törene katılan oyuncu ve seslendirme sanatçısı Hakan Vanlı ise, “Onu kaybetme düşüncesi aklımdan hiç geçmedi. Ama sonra bu ani haberi alınca hakikaten hepimiz şoke olduk. Çok değerli bir insandı. Neden iyi insanlar bu kadar erken vefat ediyor, neden kaybediyoruz? Çok ama çok iyi yürekli, iyi niyetli, insan seven, hayvan seven, doğa seven çok nitelikli bir insandı” diye konuştu.

“Yanınızdakilerin kıymetini bilin”

Böyle değerli insanların kıymetinin bilinmesi gerektiğini söyleyen oyuncu Hatice Aslan, “Çok üzgünüz, çok kıymetli, çok iyi bir insandı. Ona sarılmak isterdim ama işte bir anda gidiyor. Onun için böyle insanların kıymetini bileceğiz. Yanınızdakilerin kıymetini bilin” ifadelerini kullandı.

Ünlü oyuncu ve tiyatro sanatçısı Civan Canova’nın cenazesi, öğle namazını müteakip kılınacak namazın ardından Zincirlikuyu Mezarlığına defnedilecek. (İHA)