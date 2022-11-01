Cirit müsabakasında korkutan kaza

Erzurum’da, Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu tarafından düzenlenen 1’nci lig müsabakalarında atının kontrolünü kaybeden ciritçi Onur Korkmaz (22), düşerek sürüklendi. Korkmaz, tecrübesiyle kısa sürede kendini atın altından kurtardı. Korkmaz ve atı, bir süre kenarda dinlendikten sonra yeniden oyuna dahil oldu.

Yakutiye ilçesindeki cirit sahasında Şah Dadaş Atlıspor Kulübü ile Şengel Atlıspor Kulübü sporcularının müsabakası yoğun ilgi gördü. Müsabakanın 17’nci dakikasında yürekleri ağızlara getiren bir kaza yaşandı. Sahanın en iyilerinden olan Şengel Atlı Spor Kulübü oyuncusu Onur Korkmaz, rakibine ciridi atıp sahasına geri dönmek isterken, atı Civantay tökezleyince düştü. Korkmaz, atı ile birlikte sürüklendi. Korkmaz, tecrübesiyle kısa sürede kendini atın altından kurtardı. Bir müddet sonra ayağa kalkan Korkmaz ve atı bir süre kenarda dinlendikten sonra yeniden oyuna dahil oldu.

Geçirdiği kazaya rağmen tekrar atının üzerine binerek arkadaşlarının yanında yer alan Onur Korkmaz, “Bu gibi kazalar maçlarda maalesef hiç istemesek te oluyor. Rakibime cirit atıp dönmek isterken atımın ayağı kaydı ve düştük. Alışkın olduğumuz için ikimizde yerden kalktık. Açılan eyeri takıp bir süre dinlendikten sonra yeniden sahaya döndük” diye konuştu. (DHA)