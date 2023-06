Cinsellikte uyum için kaliteli iletişim çok önemli

Uyumlu ve sağlıklı bir cinsel yaşamın sırrı kaliteli bir iletişime sahip olmaktır. Kaliteli iletişim de ancak karşılıklı yargılama ve suçlamanın olmadığı, her şeyin konuşulabildiği güvenli bir ortamda mümkündür.

Bu monotonluktan nasıl kurtuluruz?

SORU:

42 yaşında, 16 yıldır evli bir kadınım. Cinsel hayatımız her seferinde bir öncekinin aynısı olmaya başladı. Monotonluktan nasıl kurtuluruz? Bu konuda ne önerirsiniz? E.B./ İstanbul

CEVAP:

Yaratıcılık ve yenilikten uzak bir cinsel yaşamın eninde sonunda rutine dönerek tıkanması kaçınılmaz bir sonuçtur. Sizi iliş­kiniz geliştirmeye yönelik aldığınız kararlar için kutlamak isterim. Buna cinsel iletişimi geliştirmeye yönelik adımlarla başlayabi­lirsiniz. Cinsel iletişim kazanılan bir be­ceridir ve isteyen herkes bunu öğrenebilir. Uyumlu ve sağlıklı bir cinsel yaşamın sırrı kaliteli bir iletişime sahip olmaktır. Kaliteli iletişim de her şeyin konuşulabildiği güvenli bir ortamda mümkündür. Bunun gerçekleşmesi için her şeyin konuşulabilir olması ama konuşulan her şeyin yapılmak zorunda olmaması, isteme ve reddetme hakkı gibi konularda baştan itibaren anlaşmak gerekir.

Her ilişkide kanama olması normal mi?

SORU:

30 yaşındayım ve 5 yıldır evliyim, 2 yaşında bir çocuğum var. Bir ay içinde 3 defa cinsellik sonrası mendilde leke şeklinde kanama gördüm. İnternet si­telerinde bunun rahim kanseri belirtisi olabileceğini yazıyor. Bu durumda endi­şelenmeli miyim? B.E./ Antalya

CEVAP:

Cinsel organlardan kan gelmesi her za­man dikkate alınması gereken bir durum­dur. Bununla birlikte her kanama tehlikeli olacak diye bir durum yoktur, hemen kanser gibi felaket senaryoları üreterek evhamlı davranılmamalıdır. İnternette çok fazla bilgi kirliliği var, kişisel bilgiler mut­lak doğrular gibi anlatıldığı için okunulan her şeye inanmamalı, bilimsel kaynaklar­dan araştırmalıdır. Gördüğünüz kanama ilişki sırasında oluşan bir tahrişe ya da başka bir nedene bağlı bir kanama olabi­lir. Eğer adet düzensizliği varsa bunu da dikkate almak durumundasınız. Kanama­nın yoğunluğu, sıklığı ve süresinin artması ve geçmemesi durumunda bir kadın doğum uzmanına görünmeniz uygun olur.