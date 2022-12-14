Cinsellikte retroaktif kıskançlığa dikkat!
Eş ya da sevgilinin geçmişte yaşadığı ilişkiyi geriye dönük kıskanmaya ‘retroaktif kıskançlık’ denir. Bu sorun çözümsüz kalırsa ilişkiyi temelinden sarsar…
Bu takıntımdan kurtulabilir miyim?
SORU:
Bir yıldır evli bir erkeğim. Eşimin benden önce sadece üç ay süren bir evliliği olmuş ve ilk eşinden fiziksel şiddet nedeniyle ayrılmış. Benim sorunum eşimin önceki evliliğinde yaşadığı cinsellikten daha mutlu olduğunu düşünmem. Sürekli bunu düşünerek onu fazlasıyla sıkıştırıyorum, bu durumdan nasıl kurtulurum? İ.C./ Çankırı
CEVAP:
Günümüzde hemen herkesin son ilişkisinden önce bir ya da birden fazla yaşanmış bir geçmiş öyküsü var. Bu kaçınılmaz bir durum olduğu için hayatlarının belirli bir döneminde bir araya gelen kişilerin birbirlerinin geçmişini değil, ilişkilerinin başladığı tarihi milat alması gerekir. Eş ya da sevgilinin geçmişte yaşadıklarını geriye dönük kıskanmaya retroaktif kıskançlık denir. Kıskanan kişi en büyük zararı önce kendisine sonra eşine verir. Çözümsüz kalan kıskançlık olayları da ilişkinin temelini sarsar. Retroaktif kıskançlık yaşayan kişilerin eşleri için hayat bir cendere içinde geçer, cinsel ilişkide bile bir türlü rahat hareket edemezler. Retroaktif kıskançlık bir takıntı hastalığı olabileceği gibi bir kişilik sorunu da olabilir. Bu tür düşüncelerin devam etmesi ve ilişkinize zarar verecek bir duruma gelmesi durumunda bir uzmandan destek almanız uygun olur.
Eşimin problemini nasıl çözebiliriz?
SORU:
4 yıldır evliyim, eşimde erken boşalma sorunu var. Bunu çok kafasına takıyor. Benim için önemli olmadığını söylesem de ikna olmuyor, bu sorunu nasıl aşarız? K.F./İzmir
CEVAP:
Cinsel işlev bozukluklarında en sık görülen tutum genellikle olumsuz duygular hissettiren durumdan uzaklaşmak veya kaçınmaktır. Bu sorunun daha da büyümesine ve çözümün zorlaşmasına neden olur. Bir cinsel sorun ondan uzaklaşarak çözülmez. Cinsel bilgi ve deneyim eksikliğine bağlı cinsel sorunları ancak daha fazla deneyim ve tekrarla çözülebilir. Erkek cinselliğinde iki boşalma arasında ki süre ne kadar uzarsa boşalma süresi o kadar kısalır. Amaç boşalmanın ne zaman olacağı değil dokunma ve sevişmeye odaklanarak birlikte geçirilen zamanın keyifli hale getirmek olmalıdır.
Bu haplar kısırlığa neden olur mu?
SORU:
24 yaşındayım ve 2 aydır evli bir erkeğim. Hemen çocuk düşünmüyorum. Ancak eşim doğum kontrol yöntemi kullanırsa bir daha gebe kalınamayacağına inanıyor. Bize ne önerirsiniz? M.R./İstanbul
CEVAP:
Eşiniz gibi düşünen kadın sayısı sanılandan çok daha fazladır. Ancak doğum kontrol yöntemleri kısırlık yapmaz, sadece kullanıldığı sürece gebe kalmaya engel olur. Zaten kullanım amacı da budur. Tüplerin bağlanması gibi cerrahi yöntemlerinin dışında ilaç bırakıldığında gebelik ihtimali yeniden başlar. Çocuk kararı çok önemli ve geri dönüşü olmayan bir karardır ve tek bir eşin endişelerine bakarak verilmez, her iki tarafın da buna hazır ve istekli olması gerekir. Eşinizle birlikte bir kadın doğum uzmanına giderek doğru bilgilerin onun tarafında verilmesini sağlayabilir, onun korkularına uygun bir korunma yöntemini seçebilirsiniz.