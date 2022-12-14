Cinsellikte retroaktif kıskançlığa dikkat!

Eş ya da sevgilinin geçmişte yaşadığı ilişkiyi geriye dönük kıskanmaya ‘retroaktif kıskançlık’ denir. Bu sorun çözümsüz kalırsa ilişkiyi temelinden sarsar…

Bu takıntımdan kurtulabilir miyim?

SORU:

Bir yıldır evli bir erkeğim. Eşimin benden önce sadece üç ay süren bir evliliği olmuş ve ilk eşinden fiziksel şiddet nedeniyle ayrılmış. Benim soru­num eşimin önceki evliliğinde yaşadığı cinsellikten daha mutlu olduğunu dü­şünmem. Sürekli bunu düşünerek onu fazlasıyla sıkıştırıyorum, bu durumdan nasıl kurtulurum? İ.C./ Çankırı

CEVAP:

Günümüzde hemen herkesin son ilişkisin­den önce bir ya da birden fazla yaşanmış bir geçmiş öyküsü var. Bu kaçınılmaz bir durum olduğu için hayatlarının belirli bir döneminde bir araya gelen kişilerin birbirlerinin geçmişini değil, ilişkilerinin başladığı tarihi milat alması gerekir. Eş ya da sevgilinin geçmişte yaşadıklarını geriye dönük kıskanmaya retroaktif kıskançlık denir. Kıskanan kişi en büyük zararı önce kendisine sonra eşine verir. Çözümsüz ka­lan kıskançlık olayları da ilişkinin temelini sarsar. Retroaktif kıskançlık yaşayan ki­şilerin eşleri için hayat bir cendere içinde geçer, cinsel ilişkide bile bir türlü rahat hareket edemezler. Retroaktif kıskançlık bir takıntı hastalığı olabileceği gibi bir kişi­lik sorunu da olabilir. Bu tür düşüncelerin devam etmesi ve ilişkinize zarar verecek bir duruma gelmesi durumunda bir uz­mandan destek almanız uygun olur.

Eşimin problemini nasıl çözebiliriz?

SORU:

4 yıldır evliyim, eşimde erken boşalma sorunu var. Bunu çok kafasına takıyor. Benim için önemli olmadığını söylesem de ikna olmuyor, bu sorunu nasıl aşarız? K.F./İzmir

CEVAP:

Cinsel işlev bozukluklarında en sık görü­len tutum genellikle olumsuz duygular hissettiren durumdan uzaklaşmak veya kaçınmaktır. Bu sorunun daha da büyü­mesine ve çözümün zorlaşmasına neden olur. Bir cinsel sorun ondan uzaklaşarak çözülmez. Cinsel bilgi ve deneyim eksik­liğine bağlı cinsel sorunları ancak daha fazla deneyim ve tekrarla çözülebilir. Erkek cinselliğinde iki boşalma arasında ki süre ne kadar uzarsa boşalma süresi o kadar kısalır. Amaç boşalmanın ne zaman olacağı değil dokunma ve sevişmeye odak­lanarak birlikte geçirilen zamanın keyifli hale getirmek olmalıdır.

Bu haplar kısırlığa neden olur mu?

SORU:

24 yaşındayım ve 2 aydır evli bir erkeğim. Hemen çocuk düşünmüyorum. Ancak eşim doğum kontrol yöntemi kullanırsa bir daha gebe kalınamayacağına inanıyor. Bize ne önerirsiniz? M.R./İstanbul

CEVAP:

Eşiniz gibi düşünen kadın sayısı sanılandan çok daha fazladır. Ancak doğum kontrol yöntemleri kısırlık yapmaz, sadece kul­lanıldığı sürece gebe kalmaya engel olur. Zaten kullanım amacı da budur. Tüplerin bağlanması gibi cerrahi yöntemlerinin dışında ilaç bırakıldığında gebelik ihtimali yeniden başlar. Çocuk kararı çok önemli ve geri dönüşü olmayan bir karardır ve tek bir eşin endişelerine bakarak verilmez, her iki tarafın da buna hazır ve istekli olması gere­kir. Eşinizle birlikte bir kadın doğum uzma­nına giderek doğru bilgilerin onun tarafında verilmesini sağlayabilir, onun korkularına uygun bir korunma yöntemini seçebilirsiniz.