Cinsellikte mükemmeliyetçi olmayın!

Pek çok kadın ve erkek genellikle “mükemmel” bir seks hayatı beklentisi içindedir ve “en” iyi seksi kendilerinin yapması gerektiğine inanırlar. Oysa bu durum ilişkiye yarar değil zarar getirir…

Cinsel hayatımda niye başarısızım?

SORU:

29 yaşında 3 yıldır evli bir erkeğim. Cinsel hayatım istediğim gibi değil. Mükemmel olsun istiyorum. Bunun için ne yapabilirim? C.H./Yozgat

CEVAP:

Her sevişmenin aynı nitelikte ya da yoğunlukta veya mükemmel olması gerekmez. Bazen birbirinizi hissederek ve aşkla sevişirsiniz, bazen de yalnızca boşalmak istersiniz, cinsel birliktelik kimi zaman yavaş, kimi zaman da kısa süreli olabilir. Sizi seyredip puan veren jüri yoktur. Cinsel bir ilişkide değişkenlik ve kalite farkı olabilir, olmalıdır da… Seks hayatınızı zenginleştirmenin en iyi yolu, suçluluk, günahkarlık, cinsel aşağılık duygusu ve utanç duygusundan kurtulmak, sevişmeyi bir yakınlık ifadesi olarak görmek, ihtiyaç ya da arzulardaki farklılıkları kendi üstünüze almamak, zihinden geçen olumlu düşüncelere odaklanmak, cinsel fantezilerinizi birbirinizle paylaşmak, sevişirken zamandan kopmak, beş duyu ile hissederek aşkla sevişmek, birbirinizin zevklerini öğrenip anımsamaya zaman ayırmak ve sevişirken bu bilgilere başvurmaktır.

Erken boşalmanın bir tedavisi var mı?

SORU:

Evliyim, yaşım 35, çok erken boşalıyo­rum. Bu durum hem beni hem de eşimi çok rahatsız ediyor, ne zaman seks yap­sak arkasından kavga ediyoruz. Bunun için bana ne önerirsiniz? T.D./ Manisa

CEVAP:

Bu köşede erken boşalma sorununun çözülebilir sorun olduğunu birçok kereler yazdım. Boşalma denetimini kazanmak için yıllarca bekleme, hem zaman kaybına, hem de evlilik ilişkisinde kalıcı zararlara neden olabilmektedir. Boşalma denetimi araba sürmek, dans etmek gibi sonradan öğrenilebilir beceridir. Normal koşullarda uyumlu bir çift ilişkisi içerisinde bir erkeğin 6 aylık düzenli bir ilişki sonrasında boşalma denetimini kazanması beklenir. Bunu erkeğin cinsel heyecanını yönetmeyi öğrenmesi, partnerinin yanında rahat olması, kendini ve eşini tanıması sağlar. Ancak bu durum her zaman ve herkes için geçerli olmayabilir. Eğer 6 aylık düzenli bir partner ilişkisine rağmen boşalma denetimi sağlanamamışsa bir cinsel terapistten profesyonel destek alınarak bu sorun çözülebilir.

Meni alerjisi cinsel yaşamı nasıl etkiler?

SORU:

28 yaşındayım, bir aydır evliyim. Eşimle ne zaman cinsel yakınlık yaşasak ve boşalma olsa hemen arkasında başta temas olan yerde sonra çevresinde kızarıklık kaşınma oluyor. Doktor meni alerjisi dedi. Böyle bir şey olur mu, ne yapmalıyız? E.R./ Zonguldak

CEVAP:

Alerji vücudun tehlikeli sandığı bir şeye karşı kendini bir savunma mekanizmasıdır. Şaşılacak çeşitli ve farklı şeylere karşı alerji olabilir. Meni alerjisi de çok nadir olmakla birlikte karşılaşılan bir durumdur. Tedavisinin diğer alerji türlerinden farkı yoktur. Genellikle alerji yapan şeylerden uzak durma ve savunma sistemini baskılayıcı alerji ilaçlarıyla yapılır. Meni alerjisi cinsel yaşamı fiziksel olduğu kadar psikolojik olarak da olumsuz etkileyebilir. Eşiniz istenmediğini düşünebilir, gebe kalmakla ilgili sıkıntılar olabilir. Meni ile teması kesmeye yönelik prezervatif kullanma, peçeteye boşalma gibi alınacak bazı küçük tedbirlerle rahatsızlık etkisi azaltılabilir.