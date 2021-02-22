Cinsellikte isteme ve reddetme hakkı neden önemlidir? 

Sağlıklı ve doyumlu bir cinsel yaşam için her şeyden önce her iki eşin de buna hazır olması, bunu istemesi, seks yapacak koşulların uygun olması ve mahremiyet gerekir…

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Eşimin ısrarından nasıl kurtulurum?

SORU:

29 yaşındayım, evli ve üç çocuk annesiyim. Hem çalışıp hem de iyi bir anne olmaya çalışırken tüm enerjim tükeniyor. Eşim beni anlamak istemiyor, ısrarla birlikte olmak istiyor. Ne yapabilirim? V.D./ Elazığ

CEVAP:

Evli de olsa eşlerden birinin hazır olmadığı, istemediği bir ilişkiye zorlanması doğru değildir, eşler birbirinin halinden anlamalı isteme kadar istememenin de bir hak olduğunu kabul etmelidir. Bununla birlikte cinselliğin hiç olmadığı ya da eşlerden birinin daha fazlasını beklediği durumlarda ortada bir sorun var demektir. Böyle durumlarda eşler birbirine yardım ederek sorumlulukları paylaşmalı, birlikte olmak için zaman ve enerji yaratmanın yollarını aramalıdır. Sizin durumunuzda eşinizle konuşarak ev işlerinde size yardım etmesini isteyebilir, kalan zamanı cinsel birliktelik için değerlendirebilirsiniz.

Benim problemim tam olarak nedir?

SORU:

Ben 33 yaşında bekar bir erkeğim. Düzenli bir cinsel hayatım yok, bazen tek gecelik ilişkilerim oluyor. Ancak hep sertleşme olmadan boşalıyorum. Mastürbasyonda böyle olmuyor, benim sorunum olarak nedir? S.D./Bursa

CEVAP:

Mastürbasyon yaparken bir sorun olmaması organik bir nedenden çok psikolojik bir sorun olduğunu gösteriyor. Düzenli bir cinsel yaşamı olmayan erkeklerde erken boşalma normal ve beklenen bir durumdur. Sertleşmeden boşanma erken boşalmanın ileri seviye halidir. Stres seviyesi yükseldikçe ereksiyon kalitesi düşer ve boşalma süresi kısalır. Sizin durumunuzda tek gecelik ilişkiler yerine sevgi ve güvene dayalı daha rahat olduğunuz bir ilişkiye yönelmeniz uygun olacaktır. Buna ek olarak evde nefes ve gevşeme egzersizleriyle kaygıyı yönetmeyi öğrenebilir, indir-kaldır ve dur-başla egzersizleriyle de ereksiyon ve boşalma denetimini kontrol altına alabilirsiniz. Sorunun devam etmesi durumunda deneyimli bir cinsel terapistten profesyonel destek almanız uygun olur.

Eşimin gelgitleri zamanla geçer mi?

SORU:

Bir yıldır evliyim, eşimin psikolojik sorunları var. Sağı solu belli değil, ani ve aşırı tepkiler veriyor, bir anda sinirlenip eşyaları kırıyor, sonra sevişmek istiyor. Ne yapacağımı şaşırdım. K.L./Adana

CEVAP:

Sınırda (borderline) kişilik bozukluğu, “duygusal olarak değişken” kişilik bozukluğu olarak da anılır. Kendilerini çok mutlu ve güvende hissediyorlarken, birden bir üzüntü ve çökkünlük yaşamaya ya da yoğun bir kaygı duymaya başlayabilirler. Borderline kişilerin denetim altına almakta güçlük çektikleri yoğun öfke duyguları vardır; bunlar tetiklendiğinde bağırıp çağırmaya, ellerine ne geçerse atmaya başlayabilir, hemen ardından yoğun bir büyük bir utanç ve suçluluk duygusuyla telafi etmeye çalışabilirler. Kriz sonrası seks yapma isteği işte bu nedenle yani bozulan ilişkiyi telafi etme ve terk depresyonuyla baş etmek için istenir. Sizin durumunuzda sabırlı olmanız ve belirsizliğin yarattığı stresi yönetmeyi öğrenmeniz gerekir. Eşinizin tedavisi devam etmeli, buna ek olarak koşulsuz kabul ve sevginiz devam ettiğinde eşiniz kendini daha güvende hissedecek, evliliğiniz ve cinsel hayatınız düzene girecektir.