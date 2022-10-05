Cinsellikte gerçekçi olun

Hem erkek hem de kadın cinselliği yaşlarına uygun yaşamalı ve gerçekçi beklentiler içine girmelidir… Aksi takdirde ilişkilerinde mutlu olamazlar

Bu sorunumu ilaçla çözebilir miyim?

SORU:

60 yaşındayım ve ikinci evliliğimi yap­tım. Eşim 42 yaşında. Cinsel anlamda onun beklentilerini karşılayamadığımı düşünüyorum. Sertleşme ilaçları kul­lanabilir miyim? A.E./ İstanbul

CEVAP:

Cinsellik ömür boyu süren bir enerjidir ve yaşla birlikte azalsa da hayat boyu sürer. İnsanlar için cinselliğin anlamı üreme davranışının çok ötesinde birbirini seven, arzu eden iki insanın birlikte özel bir anı yaşamaları ve sevgiyi paylaşmalarıdır. Kadınlar da menopozla birlikte çocuk do­ğurma yeteneği kaybolsa da cinsel yaşam devam eder. Aynı şekilde erkeklerde de orta yaşın sonlarına doğru cinsel güçte ve istek de azalma olmasına rağmen cinsel yaşam farklı formlarda ölünceye kadar devam edebilir. Yaşlanan insanın bede­nidir, ruhu yaşlanmaz. Bu nedenle hem erkek hem de kadın cinselliği zamanın ruhuna yani içinde bulundukları yaşın gereğine uygun yaşamalı ve gerçekçi bek­lentiler içine girmelidir. Daha fazla do­kunma ve hissetmeye odaklı bir cinsellik kaygılarınızın azalmasına sağlayacaktır.

Acele seks ilişkiye bir zarar verir mi?

SORU:

Eşimle 4 yıldır evliyiz, her ikimiz de geç saatlere kadar çalışıyoruz. Bu nedenle uzun uzun seks yapmaya zamanımız olmuyor. Eşim hızlı da olsa bir şeyler yaşamamız gerektiğini söylüyor. Bunun ilişkimize bir zararı olur mu? F.S./Edirne

CEVAP:

Doyumlu ve tatminkar bir cinsellik her zaman uzun uzadıya yaşanan bir cinsellik değildir. Bazen kısa ve tutkulu bir cinsel yakınlıkta en az uzun bir sevişme kadar haz verici olabilir. Özellikle işi yorucu ve zamanı kısıtlı olan kişiler için zaman zaman hızlı seks eşler arasındaki uzaklaşma ve yaban­cılaşmayı önleyerek ilişki için bir sigorta görevi görebilir. Bununla birlikte kadının duygularını yok sayarak sadece erkeğin beklentisi doğrultusunda sürekli duygusal­lıktan uzak bir cinsellik de doğru değildir. Hızlı seks arada sırada tercih edilmesi gereken bir cinsel yakınlık türüdür, duygu­sal paylaşımın ve ön sevişmenin olduğu bir cinselliğin yerini almamalıdır.

Evlendikten sonra neden böyle oldu?

SORU:

29 yaşındayım. Nişanlımla sürtünme yoluyla ilişki yaşadık, hiçbir sorun yoktu, evlenince tam tersi oldu. İilişkiye girecek kadar sertleşme olmuyor, bu durum beni çok strese sokuyor. Sebebi nedir? H.T./Bursa

CEVAP:

Evlilik öncesi sınırlı cinsel yakınlık ile evlen­dikten sonra yaşanan cinsel yakınlık ara­sında çok fark vardır. Evliliğin başında eğer eşler deneyimsiz ise bazı sıkıntıların olması normal ve beklenen bir durumdur. Nişanlı iken yaşadığınız sevişmelerde ilişkiye girme zorunda olmamanın verdiği rahatlıkla her şey daha kolay olabilir ve evlendikten sonra penis vajina birlikteliği ciddi kaygıya neden olabilir. Sizin durumunuzda yazdıklarınızdan bir performans kaygısı yaşadığınız düşü­nülebilir. Performans kaygısı olduğunda ön sevişmenin uzun tutulması, rahatlamış ve gevşemiş bir şekilde duyulara odaklanıp zamanın akışına kendini bırakma, karşılıklı ilgi ve hoş görü ile yapılan duygusal payla­şım ilişkiye girmeyi kolaylaştıracaktır. Eğer kişisel çabalarınıza rağmen bir birleşme yaşayamazsanız vakit kaybetmeden bir uzmandan destek almanız uygun olacaktır.