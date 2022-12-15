Cinsellikte gerçekçi olun!

Cinsellikte fizyolojik farklılıkları gözetmeden çok yüksek beklenti içine girmek çiftleri birbirinden uzaklaştırabilir…



Aramızdaki sorunu nasıl çözebiliriz?

SORU:

28 yaşındayım, iki yıldır devam eden bir ilişkim var. Erkek arkadaşım ilk ilişkiden sonra devam edemiyor, ben devam etsin, daha uzun sürsün istiyo­rum. Arkadaşım bu nedenle benden uzaklaştı, ne yapmalıyım? E. B./ Bursa

CEVAP:

Erkek ve kadının cinsel tepkileri fizyolojik olarak bazı farklılıklar içerir. Kadınlar cinsel birliktelik sırasında peş peşe birden fazla boşalma ya da orgazm yaşayabilirken erkekler de iki boşalma sırasında zorunlu bir dinlenme (Refrakter dönem) süresine ihtiyaç vardır. Bu süre erkeğin yaşı, sağlık durumu, cinsel enerjisi, çift ilişkisinin süresine göre birkaç saatten birkaç güne kadar değişkenlik gösterebilir. Erkeklerde birden fazla peş peşe orgazm oldukça nadir bir durumdur. Bir erkekten elinde ol­mayan yapamayacağı bir şeyi istemek onda performans kaygısı ve yetersizlik duygu­larına, devam etmesi durumunda cinsel isteksizliğe ve partnerinden soğumaya ne­den olabilir. Cinsel doyum için önemli olan birden fazla boşalma değil, sevişmeyi uzun tutarak ruhsal ve bedensel olarak tatmin olma duygusudur. Sizin durumunuzda erkek arkadaşınızı zorladığınız için sizden uzaklaştığı söylenebilir, beklentilerinizi gözden geçirerek daha gerçekçi bir hale getirmeniz, skor odaklı değil kalite odaklı bir cinselliğe geçmeniz uygun olacaktır.

Eşim bu endişeden nasıl kurtulabilir?

SORU:

5 aydır evliyim, eşimle ilk cinsel birlikte­liğimizi düğünden sonra yaşadık. İlk gece sorunsuz geçti ama ondan sonra yanma, acıma, kızarıklık gibi şikayetleri oldu. Bunlar sonradan geçti ama eşim yeniden aynı şeyler olur diye cinsellikten uzak duruyor, ne yapmalıyım? Ş.E./ Kayseri

CEVAP:

İlk defa ilişkiye giren genç kadınlarda bazı durumlarda bir idrar yolu enfeksiyonu ge­lişebilir. Buna balayı sistiti denir. İlk ilişki­den sonra görülen bu durum çoğu zaman endişelenmeyi gerektirmeyen basit bir durumdur. İlişkide rahat olamayan kendini kasan kadınlarda daha şiddetli yaşanabilir ve bazen ilişkiye girme korkusu dediğimiz vajinismus ya da ağrılı giriş bozukluğu olan disparoni ile karıştırılabilir. Nedeni çoğu zaman cinsel ilişki yoluyla geçen ve kadının savunma sisteminin tanımadığı bazı bakterilerin enfeksiyon oluşturması­dır. Eşinizde bir korku gelişmiş, dolayısıyla bir uzmandan destek almanız uygun olur.

İlişki sırasında niye ağrı çekiyorum?

SORU:

30 yaşında bekar bir erkeğim. Cinsel ilişki ve mastürbasyon sırasında cinsel organım­da ağrı oluyor. Ağrının sebebi ne olabilir? Hangi doktora gitmeliyim? H.F./İstanbul

CEVAP:

Cinsel ilişki ve sonrasında cinsel organ­larda ağrı genellikle kadınlarda görülen bir durumdur. Erkeklerde cinsel organda görülen ağrının sebebi genellikle penisin organik yapısıyla ya da enfeksiyonlarla ilgilidir. Peniste ağrının en önemli nede­ni penis kılıfında enfeksiyon nedeniyle bükülmeye bağlı peyroni hastalığıdır. Ayrıca idrar yolu iltihabı, sert seks ya da mastürbasyon kaynaklı tahriş, gereğinden uzun süre boşalmadan seks yapmak, seks kazalarından kaynaklı penis kırılması, sünnet hataları, varikosel hastalığı ve penisteki yapısal bozukluklar da ağrıya neden olabilir. Ayrı her zaman bir şeylerin yolunda gitmediğini gösterir.