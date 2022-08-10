Cinsellikte doyum skora değil kaliteye bağlıdır

Birçok erkek için kaç kadınla birlikte olunduğu, ne kadar sık ve uzun süreli seks yapıldığı neredeyse bir övünç kaynağıdır. Oysa cinsellik, skor odaklı bir yarış değil daha çok erotik ve duygusal bir paylaşımdır…

Seks hayatımız niye yolunda gitmiyor?

SORU:

38 yaşında 11 yıldır evli bir erkeğim. Haftada 3-4 defa cinsellik yaşamama­mıza rağmen eşim cinsel yaşantımız­dan tatmin olmadığını söylüyor. Onu mutlu etmek her gün seks yapmaya çalışıyorum ama işe yaramıyor. Benim ne yapmam lazım? T.F./ İstanbul

CEVAP:

Erkeklerde cinsel ilişki ve boşalma sıklığı üzerinde çok tartışılan, gerçeklikten uzak önemli bir konudur. Kadınların aksine birçok erkek için kaç kadınla birlikte olunduğu, ne kadar sık ve uzun süreli seks yapıldığı neredeyse bir övünç kaynağıdır. Bu tür iliş­kiler derinlik içermeyen duygusal yakın­lıktan uzak yüzeysel ilişkilerdir. Duygusal paylaşım, güven ve arkadaşlığın olmadığı bir ilişkiden gerçek anlamda mutlu olmak mümkün değildir. Cinsellik skor odaklı bir yarış değil daha çok erotik ve duygusal bir paylaşımdır. Bu nedenle kimin günde kaç defa boşaldığından çok yaşanan cinselliğin kalitesine ve ne kadar doyumlu olduğunu bakmalıdır. Sizin daha fazla cinsel ilişki yani skor odaklı bir cinselliğe odaklanmak yerine dokunma ve hissetmeyi öne çıkaran kaliteli bir cinselliğe yönelmek daha doğru olacaktır.

Bu problemden nasıl kurtulurum?

SORU:

19 yaşında bir gencim.110 kiloyum. Benim derdim göğüslerim. Aynı kadın göğsü gibi duruyor. Bu nedenle hiçbir kadına yaklaşamadım, benimle alay etmelerinden çekindim. Kilo versem bu sorundan kurtulur muyum? Y.P./ Ankara

CEVAP:

Tüm erkeklerde ve kadınlarda meme bezleri vardır. Bu bezler erkeklerde daha az gelişmiştir. Bununla birlikte bazı erkekler­de özellikle ergenlik döneminde bu meme dokusunun anormal şişmesi veya büyümesi hiç de nadir olmayan bir durumdur. Buna ji­nekomasti denir. Yazdıklarınızdan henüz er­genlik dönemini tamamlamadığınız ve kilolu olduğunuz anlaşılıyor. Ergenlik döneminde jinekomasti geçici olmakla birlikte bazı durumlarda özellikle kilolu erkeklerde bazı sorunlara neden olabilir. Ciddi özgüven kaybı ve sosyal ilişkilerde sorunlara yol açan bu sorunun tedavisi vardır. Sizin öncelikle spor yapıp kilo vererek bir süre daha beklemeniz, geçmemesi durumunda bir estetik ve plastik cerrahi uzmanına görünmeniz uygun olur.

Cinsel perhiz sizce bir işe yarar mı?

SORU:

Cinsel isteksizlik ve boşalma güçlüğü nedeniyle gittiğim doktor, sorunun aşırı ve hatalı mastürbasyondan kaynaklanabilece­ğini söyledi, Bir süre bundan uzak durmamı istedi. Sizce işe yarar mı? T.E./ Eskişehir

CEVAP:

Erkeklerde cinsel birliktelikten haz almama ve boşalma güçlüğünün nedenlerinin başında Travmatik Mastürbasyon Sendro­mu (TMS) gelir. TMS uyarılma, haz alma ve boşalma döngüsünün yanlış kodlanmasına neden olduğu için gerçek ilişkide uyarılma eşiği yükselir ve erkek boşalacak kadar uyarılma sağlayamaz. Böyle durumlarda uyarılma eşiğinin düşmesi ve cinsel birleş­me sırasında boşalmanın gerçekleşmesi için cinsel perhiz gerekli olabilir. Doktoru­nuz size uyarılmanın yeniden kodlanması için cinsel perhiz önermiş olabilir. Ancak cinsel isteksizlik ve boşalma sorununun çö­zülmesi için cinsel perhiz tek başına yeterli değildir, beraberinde başka tekniklerinde uygulanması ve düzenli bir partner ilişkisi gerekebilir. Cinsel terapi ile kısa sürede TMS’den kurtulabilir sağlıklı ve düzenli bir cinsel hayata kavuşabilirsiniz.