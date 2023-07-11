Cinsellikte aşırı talep ters teper
Cinsel yaşamda eşlerden birinin ilişki ısrar genellikle fazla işe yaramayan ters tepen bir durumdur. Bunun yerine erotik ortam hazırlayıp eşi veya partneri cinselliğe davet etmeli, ilgisini çekecek şeyler yapılmalıdır.
Eşimin istekli olması için ne yapabilirim?
SORU:
Üç yıldır evli bir erkeğim cinsellik yaşamayı seviyor, eşimle her fırsatta birlikte olmak istiyorum. Eşim başlarda bundan hoşlansa da son zamanlarda rahatsız olmaya ve benden uzak durmaya başladı. Eşimin yeniden istekli olmasını nasıl sağlarım? Ş.D./ İzmir
CEVAP:
Cinselliğe karşı duyulan ilgi ve istek oldukça kişiseldir, bazıları için hayatın merkezinde, neredeyse yaşama amacı iken bazıları için olmasa da olur seviyesindedir. Bu durum birçok evlilik ve çift ilişkisinde cinsel uyum sorununun temel nedenidir. Az istekli olanla çok istekli olanın ortak bir noktada anlaşması mutlu bir cinsel yaşamın neredeyse en önemli şartıdır. Evli çiftlerde bu sorun eşlerden birinin cinselliği daha fazla sevmesinden çok bu konuda ısrarcı olması, eşinin duygularını dikkate almamasıdır. Cinsel yaşamda ısrar genellikle fazla işe yaramayan ters tepen bir durumdur. Bunun yerine erotik ortam hazırlayıp eşi veya partneri cinselliğe davet etmeli, ilgisini çekecek şeyler yapmalıdır. Bazen isteme-reddetme döngüsünü durdurmak ve eşte cinsel isteğin oluşmasını sağlamak için beklemeyi bilmek gerekir. Sizin durumunuzda biraz sabırlı olmanız, romantizme öncelik vermeniz, sorunun devam etmesi durumunda bir uzmandan destek almanız uygun olur.
Şeker hastalarında bu ilaç kullanılır mı?
SORU:
61 yaşındayım, diyabet hastası olduğum için cinsel ilişkide sertleşme sorunu yaşıyorum. Bu konuda destekleyici ürün almayı düşünüyorum ama yan etkilerinden çekiniyorum, nasıl bir yol izlemeliyim? N.C./ Antalya
CEVAP:
Şeker hastalığı sertleşme sorunlarının en önemli nedenlerinden biridir. Çünkü erkekte sertleşme mekanizması, uyarılmanı başlamasıyla birlikte penis içindeki damarlara gelen kanın yarattığı basınçla gerçekleşir. Şeker hastalığı kan damarlarının kalitesini bozduğu için sertleşme mekanizmasını da bozar. Sertleşme sorunun psikolojik, organik ve her ikisinin bir arada olmasından kaynaklanan birçok sebebi vardır. Çözümü sorunun yaratan nedenlerin ortadan kaldırılması ya da azaltılmasıdır. Şeker hastalığına bağlı gelişen sertleşme sorunu organik kökenli bir sertleşme sorunudur. Bu nedenle tedavisine bir üroloji doktoru tarafından başlanması, onun değerlendirmesi ve yönlendirmesiyle devam etmesi gerekir. Bazı durumlarda ürolog, diyabet uzmanı ve cinsel terapistin birlikte çalışması gerekebilir. Sizin herhangi bir ilaç kullanmadan önce bir üroloji doktoruna görünmeniz uygun olur.