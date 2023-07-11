Cinsellikte aşırı talep ters teper

Cinsel yaşamda eşlerden birinin ilişki ısrar genellikle fazla işe yaramayan ters tepen bir durumdur. Bunun yerine erotik ortam hazırlayıp eşi veya partneri cinselliğe davet etmeli, ilgisini çekecek şeyler yapılmalıdır.

Eşimin istekli olması için ne yapabilirim?

SORU:

Üç yıldır evli bir erkeğim cinsellik yaşamayı seviyor, eşimle her fırsatta birlikte olmak istiyorum. Eşim başlarda bundan hoşlansa da son zamanlarda rahatsız olmaya ve ben­den uzak durmaya başladı. Eşimin yeniden istekli olmasını nasıl sağlarım? Ş.D./ İzmir

CEVAP:

Cinselliğe karşı duyulan ilgi ve istek oldukça kişiseldir, bazıları için hayatın merkezinde, neredeyse yaşama amacı iken bazıları için olmasa da olur seviyesindedir. Bu durum birçok evlilik ve çift ilişkisinde cinsel uyum sorununun temel nedenidir. Az istekli olanla çok istekli olanın ortak bir noktada anlaş­ması mutlu bir cinsel yaşamın neredeyse en önemli şartıdır. Evli çiftlerde bu sorun eşler­den birinin cinselliği daha fazla sevmesinden çok bu konuda ısrarcı olması, eşinin duygu­larını dikkate almamasıdır. Cinsel yaşamda ısrar genellikle fazla işe yaramayan ters tepen bir durumdur. Bunun yerine erotik ortam hazırlayıp eşi veya partneri cinselliğe davet etmeli, ilgisini çekecek şeyler yapma­lıdır. Bazen isteme-reddetme döngüsünü durdurmak ve eşte cinsel isteğin oluşmasını sağlamak için beklemeyi bilmek gerekir. Sizin durumunuzda biraz sabırlı olmanız, ro­mantizme öncelik vermeniz, sorunun devam etmesi durumunda bir uzmandan destek almanız uygun olur.

Şeker hastalarında bu ilaç kullanılır mı?

SORU:

61 yaşındayım, diyabet hastası olduğum için cinsel ilişkide sertleşme sorunu yaşıyorum. Bu konuda destekleyici ürün almayı düşü­nüyorum ama yan etkilerinden çekiniyorum, nasıl bir yol izlemeliyim? N.C./ Antalya

CEVAP:

Şeker hastalığı sertleşme sorunlarının en önemli nedenlerinden biridir. Çünkü erkekte sertleşme mekanizması, uyarılmanı baş­lamasıyla birlikte penis içindeki damarlara gelen kanın yarattığı basınçla gerçekleşir. Şeker hastalığı kan damarlarının kalitesini bozduğu için sertleşme mekanizmasını da bozar. Sertleşme sorunun psikolojik, organik ve her ikisinin bir arada olmasından kaynak­lanan birçok sebebi vardır. Çözümü sorunun yaratan nedenlerin ortadan kaldırılması ya da azaltılmasıdır. Şeker hastalığına bağlı ge­lişen sertleşme sorunu organik kökenli bir sertleşme sorunudur. Bu nedenle tedavisine bir üroloji doktoru tarafından başlanması, onun değerlendirmesi ve yönlendirmesiyle devam etmesi gerekir. Bazı durumlarda ürolog, diyabet uzmanı ve cinsel terapistin birlikte çalışması gerekebilir. Sizin herhangi bir ilaç kullanmadan önce bir üroloji dokto­runa görünmeniz uygun olur.