Cinsellikte alkole bel bağlamayın

Alkol almak, ilişkiyi kolaylaştırıyor gibi görünse de zamanla hem bağımlılığa hem de cinsel istek ve uyarılmanın tümüyle bitmesine yol açabilir.

Cinsel hayatımız nasıl düzelir?

SORU:

35 yaşındayım. 9 yıldır evliyim. Alkol almadığım zamanlar sertleşme sorunu yaşıyorum. Alınca da bağımlı olmaktan korkuyorum. Bu sorunu nasıl aşabilirim? B.D./Edirne

CEVAP:

Eşinizle yalnızca alkol aldığınızda seks yapabiliyor olmanız, diğer durumlarda rahat olmadığınızı bir performans kaygısı yaşadığınızı gösteriyor. Herkesin içinde baskılayıcı yasaklayıcı ve sürekli eleş­tirip yargılayan bir iç ses vardır. Birkaç kadeh alkol bu iç sesi susturup psikolojik bir rahatlama sağladığı için performans kaygısı olan erkekler için faydalı olabilir. Ancak sürekli buna sığınmak ya da alkolü abartmak zamanla hem alkol bağımlılığına yol açabilir hem de tam tersi bir etki yara­tarak cinsel istek ve uyarılmanın tümüyle bitmesine neden olabilir. Alkolle geçici çözümlerle vakit kaybetmek yerine cinsel­likte performans kaygısı yaratan neden­lere odaklanmanız ve yan etkisi olmayan kalıcı çözümler bulmanız daha uygun olur. Cinsel terapi bu konuda yardımcı olabilir.

Vajinal hissizliğin çaresi var mı?

SORU:

33 yaşında 10 yıldır evli bir kadınım. Evlendiğimden beri hiç orgazm olma­dım. Sanki vajinam hissiz gibi. Bunun bir çaresi var mı? C.F./Antalya

CEVAP:

Kadınlarda uyarılma ve orgazm bozuk­lukları sık karşılaşılan bir durumdur. Uygun bir tedavi yapabilmek için öncelikle organik psikolojik ayrımını doğru yapıp nedenlerini iyi bilmek gerekir. Vajinanın fizyolojik yapısı, bazı hastalıklar, ameli­yatlar ve ilaç kullanımı hissizleşmeye, uyarılma ve orgazm bozukluklarına neden olabilir. Psikolojik nedenler arasında olumsuz beden ve cinsellik algısı, tutucu bir ailede yetişme, çocukluk ya da ergen­likte yaşanan cinsel istismar ve travmalar vardır. Ayrıca kadında başka bir cinsel işlev bozukluğunun olması, eşte erken boşalma, sertleşme sorunu ya da cinsel deneyimsizlik ve yetersizlik de orgazm bozukluklarına neden olabilir. Sizin du­rumunuzda baştan beri hissizlik durumu yaşamanızdan organik bir nedene bağlı olma ihtimali güçlü görünüyor. Bu nedenle önce bir kadın doğum uzmanı sonra cinsel terapiste başvurmanız uygun olur.